Zidane sobre su futuro: "Se lo voy a poner muy fácil al Real Madrid"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, tomó la palabra antes del partido liguero ante el Sevilla de este domingo a las 16:15. Zidane sabe que dependiendo de lo que pase en el Camp Nou entre Barcelona y Atlético, el Real Madrid podría curar la herida de la Champions poniéndose líder.

Críticas tras la eliminación ante el Chelsea

"Cada uno hace su trabajo. Tengo responsabilidad al ganar y al perder. Lo importante es darlo todo. Mi padre me dijo: trabaja, trabaja y trabaja. El resto es bla, bla, bla"

Futuro en el club

"Se lo voy a poner muy fácil al club, porque me lo ha dado todo. Pero el tema es el Sevilla, nada más. El Sevilla y lo que queda de Liga"

Lesiones, la última la de Ramos

"Es una inquietud, porque son muchas. Nuestro caso es el del equipo que más ha tenido. Me preocupa. Es un año particular, nunca descansan los jugadores. Es así. Espero que para el próximo año cambien y sea más normal, con una pretemporada normal"

Risas de Hazard en Londres

"Eden se ha disculpado, y ha hecho bien. No quería hacer daño a nadie. No hay más, se ha disculpado, hemos hablado y nada más que decir. Nos va ayudar. Hasta ahora no se ha podio ver al jugador que lleva dentro. Espero que dentro de poco podamos ver a ese Hazard"

Sergio Ramos, lesión

"Se ha resentido, lamentablemente. El resto se va a arreglar. No arriesgamos nada en Londres, estaba para jugar. El primero que está jodido es él, porque quiere estar. Queremos competir, el resto es bla, bla. Espero que pueda volver antes de acabar la temporada. Mañana no va a estar"