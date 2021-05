Gianluigi Buffon saluda a los aficionados de la Juventus. | EFE/Archivo

El meta italiano Gianluigi Buffon anunció este martes a sus 43 años que dejará a su club, la Juventus de Turín, al acabar la presente temporada y que todavía no ha decidido si seguirá jugando en otro equipo o si se retirará definitivamente. "Mi futuro está claro. Este año se cerrará de forma definitiva esta buenísima y larguísima experiencia con la Juventus. O paro de jugar o, si encuentro una situación que me estimule o que me permita tener una experiencia de vida, la tomará en consideración", aseguró Buffon a Bein Sport.

"Creo que lo di todo para el Juventus. Recibí todo y más que esto no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es correcto que pare de molestar", agregó el veterano portero italiano, que tiene el récord de partidos en la Serie A (656).

Ganador de 25 títulos de clubes y campeón del Mundial de Alemania 2006 con la selección italiana, Buffon se despedirá del Juventus tras una experiencia de 19 temporadas divididas en dos etapas. Tras lucirse como uno de los mejores porteros de Europa en el Parma, con el que ganó la Copa UEFA de 1999, Buffon jugó en la Juventus de 2001 a 2018 y, tras una temporada en el París Saint Germain francés, regresó en julio de 2019 a Turín.

En estos últimos dos años fue el segundo portero, detrás del polaco Wojciech Szczesny, y fue protagonista de prestación de alto nivel cada vez que le tocó saltar al campo.

Amado por su afición y respetado por sus rivales, Buffon aceptó jugar en la Serie B en 2006 con el Juventus, cuando el club turinés fue castigado con el descenso por el escándalo de fraude deportivo denominado Calciopoli. Gigi, como es apodado en Italia, podrá despedirse del Juventus conquistando un último título, pues será titular el próximo 19 de mayo en la final de la Copa Italia contra el Atalanta.