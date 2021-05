Deschamps cierra la puerta de la selección a Benzema: "No soy Santa Claus"

EFE

Didier Deschamps no entiende de perdones. El seleccionador de Francia se muestra orgulloso y rencoroso en una entrevista con Kicker y cierra la puerta de regreso a Karim Benzema.

Deschamps descartó sorpresas en la convocatoria final de cara a la Eurocopa: "¿Cómo será el equipo de Francia? ¿Usted tiene algún as sorprendente en la manga?", le preguntaron al seleccionador galo. Y su respuesta fue muy contundente: "No soy Santa Claus, no estoy aquí para anunciar sorpresas", dijo.

Una respuesta en la que Deschamps deja claro que no hay sitio en su equipo para Karim Benzema. Solo hace referencia a un nombre, Corentin Tolisso, olvidándose del actual delantero del Real Madrid: "Lo voy afinando poco a poco, porque tengo jugadores como Tolisso del que aún no tengo toda la información sobre su estado físico. Daré mi lista de futbolistas el 18 de mayo, pero también habrá partidos después de eso. Tengo jugadores que participarán en las dos finales europeas. Debemos esperar que todo vaya en la dirección correcta, porque lamentablemente hay cosas que no podemos prever y no podemos evitar. Pero la única lista que importa es la que mandaremos a la UEFA en la medianoche del 1 de junio".

Francia, que se medirá en el Grupo F con Portugal, Hungría y Alemania, no podrá disfrutar del talento de Karim Benzema por un tema personal. Deschamps dejó de contar con Benzema cuando saltó a la palestra el Caso Valbuena. Benzema, en 2016, mandó un dardo envenenado al seleccionador galo: "Deschamps se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia".

Unas palabras que aún retumban en la cabeza de Didier, que hace unos meses dejó claro que jamás lo olvidaría: "Es una huella. Incluso si con el tiempo se olvida un poco, no puedo olvidarlo. No está relacionado solo con Karim Benzema. También hay declaraciones de otras personas que llevaron a este hecho violento que afecta a mi familia. Cuando se trata de mi elección de entrenador, la táctica, el aspecto técnico, es algo normal y no importa. Pero en esto se cruza una línea. Afecta a mi nombre, mi familia. Para mí, esto es inaceptable. Decir ciertas cosas conduce necesariamente a una agresión verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidar. No puedo olvidar. Nunca lo olvidaré".