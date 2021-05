A falta de confirmación oficial, el Atlético de Madrid, que ya de por sí tiene 1000 motivos para ganar hoy ante la Real Sociedad, tiene otro más sobre la mesa: llegar como líder al partido contra Osasuna con aficionados en las gradas. Sería un aforo reducido y aún falta el sí de Sanidad, pero es una opción real, según ha informado el propio club.

Este es el comunicado del Atlético para sus socios de cara a conseguir esas entradas, que serían gratuitas, para el penúltimo choque del año en la Liga y el último en el Wanda Metropolitano:

Después de la reunión que mantuvieron ayer el Gobierno y LaLiga, en las próximas horas podría anunciarse que se autoriza la presencia de espectadores en las dos últimas jornadas y el porcentaje de aforo que se permitiría ocupar.

En el caso del Atlético de Madrid, esta medida solo podría aplicarse en el partido correspondiente a la 37ª jornada que se celebrará en el Wanda Metropolitano el próximo domingo 16 de mayo a las 18:30 horas frente a Osasuna.

Como apenas queda tiempo para dicho partido, y ante las numerosas preguntas recibidas, el club quiere anticipar cómo sería el procedimiento para la distribución de localidades en el hipotético caso de que finalmente el Gobierno autorizara la presencia de público para dicho partido.

• El Atlético de Madrid está preparado para el regreso de espectadores, dado que lleva meses trabajando sobre esta posibilidad con distintos escenarios.

• El 90% del aforo que permitan las autoridades se destinará a los socios y peñas del club, quedando reservado el 10% restante para atender las obligaciones que el club tiene con patrocinadores y empresas colaboradoras, así como atender la demanda de otros colectivos como el consejo de administración, instituciones, jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, Asociación de Leyendas y empleados.

• Los socios que quisieran asistir a este partido deberán registrarse previamente y solicitar una entrada a través de la web del club. La inscripción no se abriría hasta que el club tuviera la autorización definitiva y conociéramos el aforo realmente disponible.

• La mitad de las entradas destinadas a los socios se asignarán por número de socio, dando prioridad a los socios de mayor antigüedad. La otra mitad se sortearán entre los socios a los que no les hubiera correspondido por su antigüedad.

• El club regalará las entradas a sus socios, como gesto de agradecimiento por el apoyo recibido en estos meses en los que no han podido acudir a los partidos. Los socios no tendrán que pagar nada para asistir a este partido.

• Todas las entradas serán nominativas e intransferibles, no pudiendo ser utilizadas en ningún caso por una persona distinta del socio titular.

Hasta que el Gobierno no tome la decisión definitiva y no comunique a los clubes el aforo autorizado para cada estadio y otras restricciones, no se pondrá en marcha todo este procedimiento.

El club informará a todos sus socios mediante un correo electrónico tan pronto como se definan todos los detalles.

Para el club ésta sería la mejor manera de terminar la temporada, con nuestros aficionados llevando en volandas al equipo en el último partido en casa. Durante la campaña el equipo ha sentido el apoyo de todos a pesar de la distancia. Así que, aunque no pueda ser con un Wanda Metropolitano lleno, nada mejor que sentir los cánticos y los gritos de ánimo de parte de la hinchada atlética para poner el broche final a la temporada en nuestra casa.