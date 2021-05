Cumbre entre Laporta y Koeman en un restaurante de Barcelona

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente deportivo del club, Rafa Yuste, y el técnico Ronald Koeman se han reunido este jueves en Via Veneto, un conocido restaurante de Barcelona, horas después del tropiezo sufrido ante el Levante en el Ciudad de Valencia con el que los azulgranas dilapidan casi todas sus opciones de ganar el título de Liga.

Desde la entidad se ha querido quitar trascendencia a la reunión entre ambas partes, enmarcándola en los habituales contactos que mantienen desde que Laporta accediera a la presidencia del Barça el pasado 7 de marzo.

La idea del dirigente era preguntar al entrenador sobre el momento del equipo y sobre los bajones que ha tenido en los últimos encuentros, como por ejemplo ante el Granada (1-2), el Atlético de Madrid (0-0) y el Levante (3-3).

No se trata de una reunión para tomar decisiones sobre el futuro del entrenador, al que le resta un año más de contrato. Y es que desde Can Barça se da por hecha la continuidad de Koeman, asegurando que no es necesario ratificar a un técnico que tiene contrato en vigor. Sin embargo, la figura del holandés suscita dudas dentro de la Junta directiva de un Joan Laporta que, después de su discurso de investidura el pasado 18 de marzo en el Camp Nou, nunca ha afirmado públicamente que Koeman vaya a seguir la temporada siguiente 2021/22.

El holandés, que llegó el pasado mes de agosto al banquillo azulgrana en sustitución de Quique Setién, ha ganado este curso la Copa del Rey, pero perdió la final de la Supercopa de España (también ante el Athletic de Bilbao), fracasó en la Champions con la abultada derrota por 1-4 ante el París Saint-Germain en la ida de octavos de final y tiene prácticamente imposible el título de Liga.

Según publican varios medios, Koeman ha participado de forma activa en la planificación de la próxima campaña junto con el secretario técnico del Barça, Ramon Planes. Una muestra más de que Laporta y su Junta cuentan con él, pese a la existencia de voces discrepantes en la directiva.