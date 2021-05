Portugal, no Turquía. Oporto, no Estambul. Do Dragoo, no el Olímpico Atatürk. La UEFA ha decidido por motivos de sanidad cambiar la sede de la final de la Champions entre Manchester City y Chelsea. La razón es la decisión del Reino Unido de colocar a Turquía en su lista de países a los que sus ciudadanos no podrán viajar debido al coronavirus.

Este es el comunicado de la UEFA:

La final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea se disputará ahora en el Estádio do Dragão de Oporto. Podrán asistir 6.000 aficionados de cada equipo. La final estaba programada para jugarse en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul pero, tras la decisión del gobierno del Reino Unido de colocar a Turquía en su lista roja de destinos de viaje, organizar la final allí hubiera significado que ninguno de los seguidores nacionales de los clubes pudieran viajar. La UEFA discutió mover la final a Inglaterra pero, a pesar de los esfuerzos exhaustivos por parte de la Asociación de Fútbol y las autoridades, no fue posible lograr las exenciones necesarias de los acuerdos de cuarentena del Reino Unido. La UEFA también está agradecida por la asociación y el espíritu de cooperación continuos de las autoridades del fútbol turcas, así como por la comprensión que demostraron en esta circunstancia particular. Se buscarán urgentemente futuras oportunidades para la ciudad de Estambul.