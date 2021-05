Tebas atiza a la Superliga mientras insiste en jugar en Estados Unidos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que el acuerdo con ESPN para la transmisión del campeonato español en Estados Unidos durante las ocho próximas temporadas "refuerza la postura como Liga en contra de lo que han dicho los clubes de la Superliga".

"No hace alta crearse competiciones nuevas inventadas para decir que el mundo del fútbol no está generando. No es verdad que el fútbol no esté generando. La mejor compañía de Estados Unidos en el ámbito del deporte quiere LaLiga y esto demuestra y refuerza nuestra postura como Liga en contra de lo que han dicho los clubes de la Superliga", dijo.

Durante la conferencia de prensa para explicar el acuerdo con la cadena para la transmisión en Estados Unidos, en inglés y en español, de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank durante las próximas ocho temporadas, Tebas opinó que "esta asociación va a ayudar a LaLiga española "a crecer en el mercado americano en general" y también confió en poder celebrar algún partido en ese país.

"El clásico es complicado, pero sí incrementa las posibilidades de llevar algún otro partido de competición oficial. Lo estamos intentando, espero que en un tiempo no muy lejano. Estados Unidos se merece uno de los partidos de la Liga española con uno de nuestros grandes clubes. Lo vamos a seguir intentando", añadió.

Tebas apuntó también que el objetivo del acuerdo es superar los datos de implantación de LaLiga española en Estados Unidos y Canadá, sin la obsesión de superar a la Premier inglesa.

"En los últimos años nos hemos acercado, pero nuestra obsesión es que LaLiga crezca, trabajar con ESPN de la mano y dar a sus suscriptores el mejor producto posible y diferente respecto a otras competiciones para que la gente joven y el público nos siga vendo a pesar de la traslación generacional que hay", dijo.

También el defensa del Barcelona Gerard Piqué consideró que "promocionar LaLiga en Estados Unidos es importantísimo" y entrar en ese mercado hará que los clubes la competición "sean más populares" con un campeonato que "aumenta su nivel de calidad cada año".

"Este año entre Atlético de Madrid, Real Madrid y nosotros tuvimos una lucha muy intensa hasta el final para ver quien gana, pero hay otros clubes que están haciéndolo muy bien, como el Sevilla o el Levante con el que jugamos el martes y no pudimos vencerlos porque tienen un equipo muy fuerte. Son clubes quizá no tan populares como otros, pero cada año hay más que luchan por ser top", opinó.

El jugador azulgrana destacó el impacto que tendrá para los seguidores en Estados Unidos de su equipo y de LaLiga española el acuerdo, aunque consideró que "el fútbol tiene que adaptarse" para conectar con los más jóvenes ante la gran oferta que existe.

"Cuando yo era pequeño solo había fútbol, ahora tienes muchas cosas, y muchas ofertas, pero también es cómo ven y cómo viven los partidos, ofrecer más información. El fútbol tiene que adaptarse para que puedan verlo de otra manera. Esto no significa que sea menos interesantes, pero la manera en que lo ven es otra. Las plataformas tienen que ver qué le interesa al público y adaptarse poco a apoco", añadió en un acto en el que intervinieron también el presidente y el vicepresidente de ESPN, Jimmy Pitaro y Burke Magnus, y el presidente y el director ejecutivo de Relevent, Stephen Ross y Danny Sillman.