Zidane, Allegri o Raúl: así está la situación del banquillo del Real Madrid

La prensa deportiva va muy rápido, o el Real Madrid muy lento. Todavía no se sabe quien será el entrenador del primer equipo la próxima temporada, pero tampoco hay demasiadas opciones. Tres nombres: Zidane, Allegri o Raúl González Blanco y es bastante probable que la próxima semana se resuelva un misterio que ha ido creciendo por parte del propio Zidane, que nunca ha sido contundente en sus respuestas cuando le han preguntado por su futuro. No debería haber dudas al respecto porque tiene contrato por una temporada más, pero ya sabe todo el mundo cómo es Zidane y que se mueve por estímulos o motivación y no por un papel.

Telemadrid anunció la pasada semana que Zidane había tomado la decisión firme de no continuar la próxima temporada. Desde entonces, Libertad Digital y esRadio han intentando comprobar qué se sabe en la casa blanca sobre el futuro de Zidane, una persona muy reservada, y qué está planeando el club para el banquillo del primer equipo.

Florentino Pérez no sabe todavía si Zidane va a continuar. No le ha comunicado ninguna decisión. Zidane tampoco les ha dicho tajantemente a los futbolistas que tenga una voluntad firme al respecto. Y aun con todo esto en el vestuario, algunos jugadores creen que es probable que Zidane se marche tras el término de LaLiga que concluye este sábado. En el club hay más optimismo. Personas importantes afirman a este medio que "Zidane tiene una año más de contrato. No hay motivos para marcharse". Se considera que este verano sí o sí se van a realizar los cambios que necesita la plantilla y que Zidane querrá dirigir a "un nuevo Madrid" y ser el entrenador que estrene el nuevo Santiago Bernabéu.

En el club, sabiendo de esta posibilidad, ya han hablado con sus dos únicas alternativas: Massimiliano Allegri y Raúl González Blanco, cuya temporada ya ha terminado con el Castilla. El técnico italiano lleva estando en la agenda del Real Madrid desde hace unos cuantos años y está libre, aunque este estatus cambiará este verano porque tiene varias ofertas. La Gazzetta delllo Sport informa ya de una oferta de Florentino Pérez. Dos temporadas con opción a una tercera, a razón de 10 millones de euros por cada una. En Italia apuntan a la Juventus como club clave porque querrían cambiar de entrenador y justo querrían a Allegri o a Zidane. Esta supuesta oferta, según comunica el propio Real Madrid a Libertad Digital y esRadio, es falsa.

Raúl González también tiene alternativas para dar el salto desde la Segunda B. El Eintracht Frankfurt, club de la Bundesliga, quiere ficharle. El técnico español no tiene ninguna prisa, ni para irse a Alemania ni para subir al primer equipo. Por lo que ha sabido este medio, Raúl es un hombre de la casa, del Real Madrid, y va a esperar a ver qué decisiones se toman y en función de si continúa Zidane, de si llega o no Allegri, él tomará su decisión de continuar en el Castilla o de buscar otro club. No quiere correr porque intuye que, tarde o temprano, acabará siendo entrenador del Real Madrid.