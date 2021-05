Kroos sobre Martínez Munuera: "Influyó gravemente en la pelea por la Liga"

Toni Kroos sigue en plena recuperación. El jugador del Real Madrid dio positivo en coronavirus hace unos días y se encuentra aislado esperando superar el virus. Eso sí, ya no jugará más con el Real Madrid y no estará en el partido de este sábado en Madrid ante el Villarreal.

Kroos, convocado con Alemania para la Eurocopa de este verano, ha aprovechado este parón obligado para hablar en el podcast semanal Einfach mal luppen que comparte con su hermano Felix y, nuevamente, ha hablado de los árbitros. El centrocampista blanco sigue quejándose de lo ocurrido ante el Sevilla en la antepenúltima jornada.

Kroos habló del doble penalti que finalmente el VAR dejó en pena máxima para el Sevilla: "No suele ocurrir a menudo, pero fue uno de esos días en los que para nada estuve de acuerdo con el árbitro. Cuando tienes la sensación de que estás siendo desfavorecido de esta manera, solo puedo decir lo siguiente: no puede ser".

Pero Toni va más allá y habla de que en caso de no ganar la Liga, esa decisión habrá sido importante: "Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la LaLiga. Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación. Lo tengo claro. No es que deje un sabor amargo, me enfada bastante".

Kroos aún tiene opciones de ganar la Liga, pero todo dependerá del Valladolid-Atlético de este fin de semana.