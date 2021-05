Zidane no quiere hablar de su futuro: "No te voy a contestar a esa pregunta"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, habló en la rueda de prensa previa al último partido de la temporada ante el Villarreal, jornada en la que se decide LaLiga Santander. Zidane esquivó hablar de su futuro, confirmó que cuenta con el capitán Sergio Ramos para mañana y adelantó una nueva ausencia del belga Eden Hazard, por un problema que no quiso matizar.

Decisión sobre su futuro

"Otra vez. Nosotros vamos a jugar mañana. Lo importante es el partido de mañana. No es el momento de hablar. Toda la energía en el partido de mañana. Sé que para vosotros es importante otra cosa y lo respeto. Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos me han salvado. Estoy agradecido"

Sergio Ramos jugará

"Va a estar con nosotros mañana"

Último partido y opciones de ser campeón y seguir

"Vamos a dejarlo todo en el campo y vamos a intentarlo. Al final lo más importante no es que yo u otro siga, lo importante es el equipo y lo que queremos conseguir y lo que nos anima. Es la verdad. Para nosotros es lo único, el partdo de mañana. Con todo lo que ha pasado este año vamos a hacer un partido de gran nivel"

La afición y su influencia en su decisión personal

"Me llega el apoyo de la gente, también cuando jugaba. Pienso que siempre he dado todo para el Real Madrid porque es lo mejor que me ha pasado. Jugar aquí. Son casi 20 años. Claro que cuando la gente te dice algo bueno te llega"

Lesión de Eden Hazard

"Algo tiene, poca cosa, pero si no entrena hoy con el equipo es por algo".

¿Ha decidido ya su futuro?

"No te voy a contestar a eso"