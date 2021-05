El Atlético sonríe: Luis Suárez, Giménez y Joao Félix seguirán de rojiblancos

Ya no hay dudas. El Atlético de Madrid es campeón de la Liga española y por lo tanto el conjunto de Diego Pablo Simeone y todos los rojiblancos están de enhorabuena. El equipo rojiblanco lleva todo el fin de semana celebrando su undécima Liga y ahora tiene todavía más motivos para sacar la sonrisa a relucir ya que tres de sus jugadores más importantes confirmaron ayer que seguirán en el Atlético.

El primero en tomar la palabra justo después de recibir el trofeo liguero en la fiesta del Wanda Metropolitano fue José María Giménez. Él mismo confirmó que seguirá como colchonero: "Pasamos muchos momentos buenos, no tan buenos, pero al final creo que el título de Liga es merecido para nosotros. En todo momento nos vimos luchadores y queríamos ganar la batalla. No tengo ningún tipo de duda de que me quedo".

Justo después de Giménez llegó el turno para otro uruguayo, Luis Suárez. 21 goles en una temporada de ensueño en la que dio la Liga al Atlético con el tanto que significó 1-2 ante el Valladolid. Aún le queda un año más de contrato y lo va a cumplir:

- El año que viene aquí, ¿no?

- Sí, sí. Seguro. Luis Suárez confirma que se queda en el Atlético. #VamosEnJuego pic.twitter.com/UY3FBLtSux — #Vamos de Movistar+ (@vamos) May 23, 2021

Y por último Joao Félix, cuyo futuro dejaba muchas dudas por su discreto papel de esta temporada en un año en el que ha ido de más a menos. "Estaba haciendo una temporada buena, después pasaron cosas, pero estoy aquí, estoy comprometido con el club, estoy contento acá y a seguir para hacer temporadas buenas y ganar más títulos", sentenció.

De una tacada, la afición del Atlético se ha garantizado mantener a tres de sus estrellas. Por lo tanto siguen las celebraciones colchoneras en unas últimas horas de ensueño.