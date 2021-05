Luis Enrique: "Lo de Sergio Ramos ha sido duro y difícil"

Bomba informativa en la lista de la selección de cara a la Eurocopa de 2021: no va Sergio Ramos, el capitán de España y del Real Madrid. Esta es la lista de Luis Enrique para la Euro: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez, José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente, Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián, Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Sarabia.

En la rueda de prensa posterior, Luis Enrique ha explicado todas sus decisiones.

Sin Sergio Ramos

"No ha podido competir ni entrenar. No ha sido fácil, ayer lo llamé y ha sido difícil y duro. Me sabe mal, es muy profesional y ayuda mucho a la selección y lo puede hacer en el futuro. pero busco el beneficio del grupo. Le recomendé que fuera egoísta y que se recupere bien y que juegue en su club y en la selección".

Polémica mediática

"Cualquier decisión sobre Ramos siempre ha sido polémica. Sé dónde estoy y lo acepto como algo normal y espero que no afecte a la selección".

Ausencia de Nacho y posible presencia de Ramos en los Juegos

"No pongo en duda el nivel de Nacho, pero quiero llevar a 24 jugadores y hay 3 o 4 jugadores que podrían estar en la lista y se lo merecen. De los Juego Olímpicos no se habla porque no me compete".

Conversación con Ramos

"Hemos meditado mucho la decisión. La conversación de ayer la mantengo en privado. No fue fácil, pero me tengo que ceñir a lo que considero que es mejor para la selección".

24 jugadores, no 26

"Consideramos oportuno traer solo un jugador más, que es un delantero, porque valoramos mucho la sensación de que los jugadores piensen en que pueden estar todos convocados. A lo largo de otros campeonatos hemos constatado que se suelen usar unos 18 o 19 jugadores. Habrá solo un jugador en la grada y entrenaremos con menos jugadores".

Estado físico de los jugadores "Es un topicazo que no me creo. Lo importante es la motivación y estar frescos de mente. Seguro que como seleccionador tengo motivos para quejarme, pero esto funciona así y el resto ni me interesa ni voy a perder el tiempo".



Posibilidad de usar las dos plazas restantes

"La mayoría llevan 26 jugadores por un tema del covid y que el calendario ha sido exigente. Hasta 48 horas antes del primer partido podemos incorporar a cualquier jugador por otro lesionado o con covid. Siempre podría tirar de alguien de la sub 21".

No es la lista que quería

"No, desde el momento que hay jugadores lesionados que no pueden estar, sobre todo en el lateral derecho. Hay bajas notables".

Sin madridistas

"Si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido. No hago la lista en función de esto".