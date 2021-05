Karim Benzema es uno de los jugadores que mejor conoce a Zinedine Zidane y ha querido mojarse sobre la continuidad del técnico en el Real Madrid, dejando claro que no le ve fuera del club a pesar de todos los rumores sobre que renunciará al cargo.

"Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se marche. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va, pero por ahora, no veo al Real Madrid sin Zidane", ha dicho el delantero en una entrevista en L’Equipe en la que también ha analizado su regreso a la selección francesa, tras casi seis años de ausencia, al figurar en la lista de 26 jugadores convocados por el técnico Didier Deschamps para disputar la Eurocopa.

Karim desvelaba en la entrevista cómo se enteró de la llamada de Deschamps. "Estaba en casa en Madrid. Desde por la mañana, recibí muchos mensajes. El rumor había aumentado, era el acontecimiento del día. Y yo estaba esperando como todos los demás, frente al televisor, y con todos mis familiares al teléfono, mi mamá, mi papá", comentó.

Benzema admite que había hablado con el seleccionador de los bleus, pero que eso no le había garantizado su regreso. "En ningún momento me lo dijo. Hablamos de muchas cosas, fue una larga conversación entre hombres, que quedará entre nosotros. Nos dijimos muchas, muchas cosas. No sólo hablábamos de fútbol, sino de todo: de la vida, de la familia… Pero en ningún momento me dijo: ‘Estarás en la Eurocopa’", apuntó.

Una conversación que a la postre fue decisiva para el regreso de Benzema a la selección francesa, después de todo lo acontecido con el caso Valbuena. "Lo único que me dije después de esa conversación fue que habíamos dado un gran paso juntos y que era positivo. Me dije que tenía que seguir trabajando duro, no rendirme y ponerme metas cada vez más altas. Y luego veríamos lo que pasa", zanjó.