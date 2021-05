Luis Suárez, la Liga con el Atlético y Bartomeu: "Pensé en mandar una fotito"

Luis Suárez ha sido pieza clave del Atlético de Madrid con 21 goles y, además, marcó el 2-1 clave ante Osasuna y el 1-2 definitivo frente al Valladolid, es decir, dio la Liga al cuadro de Simeone. Horas después de celebrar por todo lo alto el título, el delantero del Atlético pasó por los micrófono de El Partidazo de la Cadena Cope.

Título de Liga

"Para el aficionado de fútbol es espectacular por cómo estaba el descenso, la lucha por la Europa League y la Liga. Jugarla es tremendo por el sufrimiento. Es una demostración de por qué es difícil ganar una liga".

Ganar con el Atlético

"Cuesta muchísimo más. Es más difícil. Te das cuenta de la ilusión de estos jugadores. Se disfruta mucho viendo a los compañeros, por la felicidad de ser campeones es algo que le daba más mérito todavía".

Gol más importante

"Los de Osasuna y Valladolid tienen un sabor especial. Hoy tenía las botas y las estaba firmando porque con la derecha hice el gol con Osasuna y con la izquierda el gol al Valladolid".

Dos goles claves tras varios fallos

"Uno ha pasado por muchas circunstancias de la vida y el delantero convive con esa presión. Soy muy cabeza dura. Fallé 3 ocasiones con Osasuna y normalmente el delantero se hunde, pero pensé 'me va a quedar otra, me va a quedar otra'. Y al final marqué. Y con el Valladolid pensé en el último segundo 'Masip me conoce y sabe que siempre la pego cruzada', así que la pegué al primer palo y ya no le dio tiempo a reaccionar. También me ayudó el grito de Marcos Llorente diciéndome que iba solo. La carrera se me hizo eterna (risas)".

Lágrimas llamando a su familia

"Mi mujer estaba llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio por nuestros hijos. El dinero no te da la felicidad. Ella sabe los momentos que pasé y sufrí. Cuando empiezo la temporada y me ponen a entrenar solo. Sufrí mucho con la rodilla. Trabajé todo el año. Tuve que hacer cosas extras para que la rodilla aguantase. Cortaba tiempo de estar con mis hijos para cuidar la rodilla. Ella me apoyaba en esos momentos. Al final, ver a mis hijos felices por este título no lo voy olvidar en la vida".

El Barcelona

"Las lágrimas fueron de felicidad. Uno no va a ir en contra del Barcelona. Fue por la situación. Le voy a estar agradecido al Barcelona. Uno no va a ir en contra del Barcelona nunca, porque me lo ha dado todo y me ha permitido estar en la élite, pero obviamente que el presidente dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí... En el momento que querían que se quedase Leo me llamaban a mí para que le convenciese, para que hablara con Griezmann... y ¿por qué no me llamaron a mí en el momento de querer que me fuese? Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador venga y me diga que no cuenta conmigo porque quiere otro tipo de nueve. Pero yo a Koeman le entendí 'me dijeron que te dijera', porque después de dejarme 3 partidos fuera luego me dijo 'si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo contra el Villarreal'. Ahí te das cuenta que tanta personalidad no tiene... No era el entrenador, venía de arriba".

Nadie le felicitó

"Ninguno me felicitó, pero estuve yo a punto de mandar una fotito".

Messi, el Barcelona y el Kun

"Como amigo y aficionado me alegraría, me encantaría y se lo recomendaría que siguiera en el Barcelona. Ahora es otra directiva, otra gente y lo que buscan son jugadores de calidad. Al Kun Agüero no se le puede discutir nada. Estoy totalmente de acuerdo".

Seguirá en el Atlético

"Estoy feliz acá y es imposible decir que me voy. Si el club dice que me quede, sin ningún problema".

Conversación con Simeone para fichar

"Al Cholo lo escuchas hablar y te vende el Vaticano. Te hace sentir el mejor. Lo único que le dije es que me sobraban las palabras en ese momento. No me arrepiento de nada".

Afición del Atlético

"La afición del Atleti se ha portado siempre bien. Allá donde vas te encuentras un hincha del Atleti. No sabía que había tantos... Y mira que les hice daño cuando jugaba en el Barça...".