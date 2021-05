El PSG está dispuesto a asumir el riesgo de perder gratis a Mbappé en 2022

No le importa el dinero, sobre todo porque lo tiene. Ahora mismo en el PSG la mentalidad está clara y se prioriza un proyecto que el año que viene pueda ganar la Champions a la posibilidad de que Kylian Mbappé se marche gratis al Real Madrid en verano de 2022. La realidad es esa. A Nasser Al-Khelaïfi, cabeza visible del proyecto, no le importa perder dinero si el año que viene sigue contando con la estrella francesa.

En las últimas horas, tras la victoria del PSG ante el Brest en la Ligue 1, el presidente atendió a Canal + y dejó clara su postura: "De ninguna manera se va Mbappé. Te aseguro que se va a quedar. Es y seguirá siendo jugador del PSG al 100%. Quiere quedarse y no se irá a ningún lado. No me inquieta en absoluto su futuro. Somos un proyecto ambicioso actualmente y lo seremos en verano financieramente. Mbappé es francés y parisino".

En las palabras de Nasser no se habla en ningún momento de la renovación del francés, que sigue parada. La táctica del PSG es y será arriesgada, pero tienen potencial económico para hacerlo. La idea es mantener a Mbappé este año sí o sí y así ganar un tiempo más para seducir al galo en la búsqueda de su renovación. Si fuese por el PSG firmarían la renovación ya, pero saben que Kylian tiene el futuro en sus manos al acabar contrato en 2022.

En el Parque de los Príncipes tienen el dinero por castigo al ser prácticamente un equipo estado y eso les permite negociar de manera diferente. Ya pasó con Rabiot, al que amenazaron con dejar fuera del equipo sin jugar por no querer renovar. El jugador les dijo que entonces se iría gratis y al PSG no le tembló el pulso. Se fue a coste cero y punto.

Por otro lado, Nasser y compañía quieren reforzar el equipo este verano para que Mbappé siga contento la temporada que viene y así se piense bien la posibilidad de renovar. Por su parte, el Real Madrid quiere ya al campeón francés, sin embargo, no van a hipotecar el futuro del club si tienen la palabra de Mbappé de que llegaría gratis en 2022. Incluso se habla de la opción de una renovación con el PSG hasta 2023 para tener la opción de irse en 2022 dejando dinero al PSG.