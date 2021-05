Santiago Cañizares siempre habla alto y claro. El exguardameta ha analizado en su canal de Youtube la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa.

El actual comentarista de Movistar se muestra sorprendido por la lista de Lucho, pero si algo le ha llamado poderosamente la atención es la ausencia de Iago Aspas. Mucho se ha hablado de la no llamada de Sergio Ramos, un Ramos que lleva sin competir desde el mes de enero, pero demasiado poco se ha analizado la no presencia de Nacho, Jesús Navas, Canales o Iago Aspas. Jugadores que con su rendimiento han demostrado que debían estar en la lista.

Lo de Aspas, incomprensible

Cañizares deja clara, de nuevo, su postura sobre la ausencia del delantero del Celta. Cañete ya publicó semanas atrás otro vídeo donde daba su particular visión sobre la decisión de Luis Enrique de no convocar a Iago. Ahora, que se confirma su ausencia en la Eurocopa, para no ser "pesado", dice, pasa más por encima, pero dejando muy clara nuevamente su visión.

"La ausencia de Iago no la comprendo. Para mí, es mejor que todos los que hay", dice en referencia a los atacantes que forman parte de la lista de 24 jugadores que facilitó ayer Luis Enrique, dos menos del máximo de futbolistas permitido. Cañizares destaca que el céltico "tiene polivalencia: puede jugar en banda, más atrás, como referencia... Y tiene gol. Es el único con dobles dígitos en goles y asistencias esta temporada".

Los datos no engañan

Luis Enrique prefiere llevar a Adama Traoré (3 goles y 3 asistencias en 41 partidos) y Sarabia (7 goles y 4 asistencias en 37 partidos y suplente habitual en el PSG) por delante de Iago Aspas (14 goles y 15 asistencias en 34 partidos).

Los únicos jugadores que han firmado 14 o más goles en las últimas 6 temporadas son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Lewandowski, Salah, Luis Suárez y Iago Aspas. El español es el único que no va con su selección.

Únicos jugadores con dobles dígitos está temporada en Europa (goles y asistencias): Kane23⚽️+14👟, Lukaku 24⚽️+11👟, Depay 20⚽️+12👟,Bruno Fernandes18⚽️+12👟, Müller 11⚽️+19👟, Son 17⚽️+10👟, Iago Aspas 14⚽️+15, Mkhitaryan 13⚽️+10👟 y Marcos Llorente 12⚽️+11👟. De nuevo el único que no cuenta con la confianza de su seleccionador es Iago Aspas.

Futbolísticamente, la ausencia de Aspas en la Eurocopa es lamentable e incomprensible.