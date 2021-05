El gran gesto de Luka Modric que sigue enamorando al madridismo

Modric y Florentino Pérez | RealMadrid.com

Luka Modric llegó al Real Madrid en 2012 procedente de Londres. Han pasado ya nueve años desde que le fichara José Mourinho. El próximo harán diez y lo hará, todavía, vestido de blanco. Pasan los años, pero como ha demostrado esta temporada, los muchos kilómetros que acumula en las piernas solo se ven reflejado en el DNI, donde no se puede engañar a nadie: 35 años. En este periodo de tiempo, Luka Modric se ha ganado al madridismo con su fútbol y sus gestos fuera del terreno de juego. No tiene los focos de otros y, a pesar de todo ello, es el actual Balón de Oro. Su calidad está fuera de lugar, como su respeto y amor por el Real Madrid.

El futbolista croata sí ha entendido las circunstancias económicas actuales que atraviesa el Real Madrid, y el fútbol a nivel mundial, por culpa de la covid-19, y también sus circunstancias particulares, porque ya no es un chaval, es un futbolista que cumplirá 36 años vestido de blanco. Luka Modric no ha puesto dificultades en su renovación. Continúa cobrando menos dinero. Ha admitido rebajarse un 10% su sueldo, algo que le han pedido a él y al resto de futbolistas desde el club. El Real Madrid ha tenido que rebajar su presupuesto en 200 millones de euros.

"No existe nada mejor que ser jugador del Madrid, jugar en el Bernabéu no hay mejor sensación que esa. Todos quieren venir y yo voy para diez años aquí", ha afirmado en Real Madrid TV tras sellar su ampliación de contrato.

Feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. ✍️❤️🙏 #HalaMadrid pic.twitter.com/H4Hq6cpXpR — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2021

Rebajarse el sueldo no ha sido el único gesto de Luka Modric hacia el Real Madrid y para facilitar una continuidad que deseaban ambas partes. También ha aceptado renovar por solo una temporada más. Como futbolista veterano, el club quiere que vaya ampliando su contrato año a año. Y así ha sido. No ha exigido dos temporadas más o una más otra por objetivos. Modric ha renovado por una temporada y desea volver a ganarse en el terreno de juego una nueva ampliación si se ve con ganas y energías para continuar hasta los 37. Su sueño, y así se lo ha dicho al club, es retirarse en el Real Madrid. "Me centro en lo que hago y en la recuperación, la comida y el descanso. Por eso sigo manteniendo el nivel año a año. Este club te obliga a estar al máximo. Mientras siga, lo daré", ha afirmado.

Veremos si la próxima temporada sigue compartiendo vestuario con su amigo Sergio Ramos quien no ha llegado todavía a un acuerdo por motivos que no coinciden según el entorno de cada parte. Desde el Real Madrid se ha defendido que le han ofrecido seguir en las mismas o mejores condiciones que Modric y desde el entorno de Sergio Ramos se asegura que esto no es cierto.