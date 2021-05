El Villarreal ha entrado en la historia de la Europa League al cumplir el sueño de ganar esta competición y lo hizo con un guión imposible, ya que la final necesitó de 22 penaltis para resolverse de los que fueron gol los 21 primeros hasta que Rulli detuvo el vigésimo segundo lanzado por De Gea. La emoción de los penaltis, todos convertidos menos el último, eclipsó los 120 minutos de juego en los que el Manchester United dominó hasta el minuto noventa, pero del que se adueñó el Villarreal en la prórroga, aunque su sustancial mejoría no fue suficiente para desequilibrar el marcador antes de los lanzamientos.

De entrada, el equipo inglés tuvo el balón y jugó siempre de cara a la meta del Villarreal, mientras que a este equipo le costó mucho equilibrar las fuerzas pese a un buen juego defensivo, pero sin apenas contragolpe y solo con alguna acción de peligro a balón parado. El Villarreal no entró con comodidad en el encuentro, pues los primeros minutos los manejó con solvencia el rival, a lo que se unió el golpe sufrido por Juan Foyth, que sangró abundantemente y tuvo que abandonar el terreno de juego en dos ocasiones para ser atendido.

Prácticamente del minuto 10 al 20, el equipo inglés jugó con superioridad por esta circunstancia, pero el Villarreal se mostró sólido en defensa. Las maniobras en el centro del campo de su oponente no iban acompañadas de acciones de peligro ante la meta de Rulli. Es más, el conjunto de Unai Emery empezó a aproximarse poco a poco a la meta de De Gea a base, sobre todo, de acciones a balón parado. En un par de córners lanzados por Parejo, el Villarreal puso en apuros a la meta del conjunto inglés. Fueron la antesala del 1-0 marcado por Gerard Moreno en el minuto 29 al anticiparse a la defensa en un falta muy bien lanzado por Parejo.

Tras el gol, el United recuperó la posesión del balón y, aunque no fue capaz de crear verdadero peligro, sí que obligó a que el Villarreal se viera encerrado en el área y a que en los minutos previos al descanso, aumentaran los problemas para el equipo español. En términos generales, el dominio del primer periodo fue para el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, que no dispuso de verdaderas opciones para marcar, mientras que el Villarreal, muy seguro en defensa, sí que aprovechó la suya para ponerse por delante, aunque se fue al descanso consciente de que si continuaba tan cerca de su portería y no tenía el balón, iba a sufrir mucho en la reanudación.

Consciente de cómo había acabado la primera mitad, el Villarreal cambió. Suyo fue el balón en los primeros minutos de la segunda mitad, algo que no se había visto hasta entonces. Sin embargo, a pesar de ese cambio en la dinámica del encuentro, un balón suelto en el área fue aprovechado por Cavani para equilibrar el marcador. Emery sacó a Bacca y dio entrada a Coquelin para reforzar el centro del campo, donde al Villarreal le constaba mucho mantener el balón, ya que en el ecuador del segundo periodo el encuentro había vuelto a la tónica de la primera parte: dominio del Manchester United, frente a la buena defensa del equipo castellonense, pero sin presencia en ataque.

El Villarreal no encontraba la forma de acabar con el sufrimiento, mientras que sus salidas se presentaban con cuentagotas. A favor tenía el equipo español la consistencia defensiva, en contra los minutos que quedaban para el final y el horizonte del del tiempo extra. A medida que se acercaba el minuto noventa, el agobio era mayor y al Villarreal no le quedaba más objetivo que no recibir un gol letal, porque sus opciones a la contra se habían reducido al mínimo ante la fortaleza mostrada por el oponente. El partido llegó a la prórroga.

Tal y como ocurrió tras el descanso, el Villarreal cobró protagonismo, se acercó a la meta del United y dispuso de algún disparo, aunque impreciso. El partido se había equilibrado porque la mejoría del equipo de La Plana fue sustancial, pero no lo suficiente como para marcar el tanto definitivo.

Ni una posible mano de Fred cambió el 1-1 y los penaltis resolvieron el título en Polonia. Todos marcaron y cuando ya tocaba comenzar a repetir jugadores apareció la mano salvadora de Rulli, ante el lanzamiento de De Gea, en una noche que jamás olvidará Villarreal.



Ficha técnica

Villarreal, 1 (11): Rulli, Foyth (Mario Gaspar, m.88), Albiol, Pau Torres, Pedraza (Alberto Moreno, m.88); Capoue (Raba, m.120), Parejo, Trigueros (Moi Gómez, m.77); Yeremi (Paco Alcácer, m.77), Gerard Moreno y Bacca (Coquelin, m.60)

Manchester United, 1 (10): De Gea; Wam-Bissaka (Mata, m.120), Lindelof, Bailly (Tuanzebe, m.116), Shaw; McTominay (Alex Telles, m.120), Pogba (James, m.116), Bruno Fernandes; Rashford, Greenwood (Fred, m.101) y Cavani

Goles: 1-0, m.29: Gerard Moreno; 1-1, m.55: Cavani

Penaltis: Gerard Moreno, gol (1-0); Mata, gol (1-1); Raba, gol (2-1); Álex Telles, gol (2-2); Paco Alcácer, gol (3-2); Bruno Fernandes, gol (3-3); Alberto Moreno, gol (4-3); Rashford, gol (4-4); Parejo, gol (5-4); Cavani, gol (5-5); Moi Gómez, gol (6-5); Fred, gol (6-6); Albiol, gol (7-6); James, gol (7-7); Coquelin, gol (8-7); Shaw, gol (8-8); Mario Gaspar, gol (9-8); Tuanzebe, gol (9-9); Pau Torres, gol (10-9); Lindelof, gol (10-10); Rulli, gol (11-10); De Gea, para Rulli (11-10)

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Capoue y Foyth, del Villarreal; y a Bailly y Cavani, del Manchester United

Incidencias: Final de la Europa League 2020/21 disputada en el Arena Gdansk (Polonia) ante cerca de 9.000 espectadores, 2.100 de ellos seguidores del Villarreal