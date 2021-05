Zidane se marcha molesto del Real Madrid: esto es lo que le dijo a Florentino Pérez

Florentino Pérez y Zidane. | EFE

A Zidane no le han echado, se ha marchado. Pocos entrenadores, ya no solo en el Real Madrid, pueden decir algo así. El caso de Zidane es aun más particular porque se ha ido del mismo club en dos ocasiones. Y no es cualquier club, es el Real Madrid. Esta diferencia, entre ser cesado y marcharse por voluntad propia, algo que ha recalcado el club en su comunicado oficial, es clave para explicar la esperada salida del técnico francés porque esta vez no ha pillado a nadie desprevenido. Ni a futbolistas, ni a la directiva, encabezada por Florentino Pérez.

Según ha podido saber Libertad Digital, Zidane tenía meditado irse del Real Madrid desde hace "unas cuantas semanas". Así lo afirman personas del entorno del francés, que explican que la temporada ha sido especialmente dura para el técnico que se marcha "cansado y enfadado". A pesar de ello, según estas mismas fuentes, Zidane nunca admitirá que se va enfadado o disgustado con el club. Es una persona leal que siempre ha defendido al Real Madrid aun cuando él no se ha sentido respaldado o ha tenido que asumir alguna responsabilidad que a él no le correspondía, como el fichaje de Jovic que él no había pedido. Quizá no hay un ejemplo más claro de este enfado que su despedida. Se marcha tras 20 años del Real Madrid con un comunicado en la web del club. Sin una rueda de prensa junto a Florentino Pérez, como hizo en la última ocasión. No habrá ningún tipo de explicación.

Zidane tenía pensado marcharse tras el último encuentro ante el Villareal. Su idea era comunicar ese mismo día que dejaba el Real Madrid. Florentino Pérez lo sabía pero consiguió convencerle para que se tomara unos días y reflexionara. Pese a que el presidente logró llevarse esta pequeña batalla, la guerra la tenía perdida.

Según personas del entorno del entrenador, Zidane se marcha cansado y enfadado por su última etapa en el Real Madrid, pero no del fútbol. En otras palabras, no les sorprendería verle en un banquillo la próxima temporada. Zidane se ha aburrido de tantas ruedas de prensa, de tantas preguntas "incómodas" y "repetitivas" pero, y aquí está la clave, se ha sentido decepcionado porque el club no le ha respaldado ni apoyado en una temporada tan complicada. No hubo ni un solo fichaje el pasado verano, han tenido que sobreponerse a más de 60 lesiones, casi toda la plantilla ha superado el Covid-19 y ha tenido que leer como desde el club se filtraba en enero, otra vez más, que podría ser cesado si no superaba la fase de grupos. Periodistas afines a la directiva, todos, coincidían en señalar que Florentino Pérez no temblaría en despedirle.

Al final, pese a todo, Zidane y los jugadores pelearon por ganar LaLiga hasta la última jornada y la Champions League hasta semifinales. Zidane nunca se quejó de nada, de la falta de refuerzos, de las lesiones o de las noticias, pero sintió que no se le respaldaba como él merecía. Hay que recordar, además, que Florentino Pérez llamó a Zidane hace dos años cuando había destituido a Lopetegui y Solari en la misma temporada. El francés aceptó, sabiendo que ponía en juego su prestigio. Lo hizo por Florentino Pérez y el Real Madrid. Por eso se siente enfadado, porque no se ha visto apoyado ni respaldado. Según La Sexta, el propio Zidane no se habría guardado estos pensamientos para él mismo y su familia. El francés le habría dicho esto a Florentino Pérez durante una llamada que duró dos horas. Le explicó su decepción y acordaron publicar el comunicado que se ha emitido esta mañana.

¿Y ahora, qué? El futuro entrenador del Real Madrid es una incógnita. En el club suelen ser opacos en este asunto con todos. Pocas personas en el club conocen esta información y por eso los últimos entrenadores han sorprendido. Según cuentan desde las oficinas del Real Madrid el primer nombre en la lista era Allegri y era con quien supuestamente venían hablando las últimas semanas ante la posible marcha de Zidane. Según medios de comunicación italianos, Allegri se habría cansado de esperar y habría aceptado la oferta de la Juventus de Turín. Raúl, Pochettino o Antonio Conte serían las opciones. Personas que trabajan en la cantera de Valdebebas afirman que no será Raúl, "salvo que fallen el resto de opciones".