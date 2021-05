Laporta: "El nuevo contrato de Messi va bien, pero no está cerrado"

Laporta en comparecencia. | FC Barcelona

Joan Laporta se ha puesto serio y él mismo ha sido el encargado de hablar en rueda de prensa para hablar de ciertos temas de actualidad que rodean al FC Barcelona. Messi, fichajes, Koeman, la Superliga... todo se ha tratado en la comparecencia del máximo mandatario del equipo azulgrana.

Año insuficiente

"Lo que no puede pasar es perder y que no haya consecuencias, que es lo que ha pasado en los últimos años. En eso estamos trabajando y habrá noticias"

Renovar a Messi

"El tema Messi va bien, pero no está hecho. Messi quiere mucho al Barça. Estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestras posibilidades. Todo depende de hacer un equipo que pueda ganar todo que es lo quiere él. Soy moderadamente optimista"

Koeman, futuro

"Yo ya le he dicho muy claramente lo que tenía que decirle. Estamos evaluando la temporada. Tenemos una relación clara y directa. Es un entrenador que cuando llegamos, ya estaba y tiene otro año de contrato. Estamos en conversaciones para aproximar posturas para compartir lo que queremos para la próxima temporada. Ahí se evalúa todo. Lo profesional, el comportamiento, que sea un personaje del barcelonismo, como Ronald. Creo que va por el buen camino. No queremos dejar nada por hablar ni por concretar. Que no se nos escape nada en cuanto a objetivos. Vamos a trabajar para compartir un modelo en cuanto al primer equipo y el fútbol base. Tenemos que acotar todas las posibilidades y estar todos implicados. Estamos en eso. El primero en saber la decisión será Ronald. Estamos aproximando posturas y muchas ya están más que aproximadas. Tuvo un episodio que le llevó al hospital, pero está bien. Lo llamé"

Opción Xavi

"Todos quieren venir, pero somos nosotros los que decidimos. Tenemos un entrenador con contrato en vigor"

Junta anterior

"Hay cosas sorprendentes y preocupantes. Entiendo que hay que terminar la due diligence. Pediré la depuración de responsabilidades. Son situaciones que se han dado en el club con una situación económica delicada. Han generado pérdidas importantes y una deuda muy grande. Estamos reestructurando la deuda y, por suerte, tenemos activos muy importantes. Afortunadamente tenemos muchas propuestas. Hay mucho interés en el Barça"

Auditoría de las cuentas

"Todavía estamos sometidos a auditoría, que terminará en julio. Para la Asamblea ya tendremos más informaciones. Están saliendo cosas que hay que resolver. Están saliendo algunas cosas preocupantes, otras sorprendentes y otras complicadas, pero que tienen solución. Seremos transparentes al máximo porque lo que estamos encontrando debe ser explicado. Cuando tenga la auditoría, las comentaré a fondo junto al vicepresidente económico. Todo tiene solución, pero el ritmo no es el que quisiera"

Superliga Europea

"Cuando hemos llegado, ya era un proyecto muy avanzado. Había 11 clubes. El Barça era importante que estuviese ahí. El Barça nunca estará de espaldas a los movimientos del mundo del fútbol. Menos a los movimientos en los que están los grandes de Europa. Después de revisar con los abogados los documentos, concluimos que debíamos estar ahí, pero haciendo una reserva. Somos los únicos que la hicimos. La reserva es someterlo a la Asamblea. Este club es de los socios. La posición del Barça es clara. Defender sus intereses y hacer sostenible el fútbol. Resolver problemáticas que hacen sufrir a los clubes. Si los clubes grandes sufrimos pérdidas, acabará afectando a los clubes de menos envergadura. Este siempre ha sido un tema recurrente: el G-14, la ECA...".