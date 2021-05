Los memes de Guardiola y la final de Champions

La prensa británica se ceba con el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, por su planteamiento en la final de Champions contra el Chelsea, que los citizens perdieron en el estadio Do Dragao de Oporto (0-1). Al mismo tiempo, también dedica elogios a su homólogo del conjunto blue, Thomas Tuchel, que este sábado ganó su primera Copa de Europa, un año después de haber perdido la final al frente del París Saint-Germain contra el Bayern de Múnich.

Así, el diario The Mirror habla del grave error de juicio de Guardiola por no haber puesto en el once un mediocentro defensivo como Fernandinho o Rodri Hernández. "Guardiola sorprendió con su alineación inicial antes del gran partido y, una vez más, su extraño experimento salió horrible, terriblemente mal. Las cejas se enarcaron con Fernandinho y Rodri, que se quedaron en el banco, lo que significa que el City comenzó el partido sin un mediocampista. Y fue un grave error de juicio… con hombres clave del City como De Bruyne fuera de su posición. El catalán tiene la culpa de la desilusión de la final", señala.

The Sun va más allá al calificar el planteamiento de Pep como "experimento de profesor loco". "Pep Guardiola cruzó esa delgada línea entre la genialidad y la locura y decidió que una final de la Champions League era el momento adecuado para realizar uno de sus experimentos de profesor loco. El gran alquimista del Manchester City terminó inventando sólo una bomba fétida cuando un City sin un centrocampista defensivo ni un delantero fue superado por completo. Tuchel ahora ha derrotado al City tres veces en seis semanas, en tres competiciones diferentes", recuerda el tabloide.

En la misma línea se expresa The Guardian, señalando que Guardiola "encontró una nueva forma de perder". "La presión había estado en el City, en Guardiola, para entregar el trofeo que Sheikh Mansour anhelaba desde su toma de posesión en 2008, pero fue una ocasión en la que el entrenador encontró una nueva forma de perder, para sondear nuevas profundidades de frustración. Guardiola, que ganó la Liga de Campeones por última vez en 2011, comenzó sin un mediocampista defensivo ni un delantero reconocido y vio cómo su alineación de mediocampistas luchaba por implementar un plan de juego complicado".

La BBC habla del "fracaso" de la táctica del técnico español y define a Tuchel como "mago": "Guardiola no puede esconder su responsabilidad tras apostar por una táctica que fracasó. Sorprendentemente decidió no utilizar a Rodri o Fernandinho como mediocampista defensivo, dejando al City con un plan de juego confuso que redujo su efectividad y rara vez presentó problemas al Chelsea. Tuchel fue un mago".

Por último, Daily Mail dice que el once del técnico del City "rozó lo ridículamente imprudente". "Thomas Tuchel fue una vez el ansioso aprendiz, pero esta vez el entrenador del Chelsea fue el maestro (...) El fútbol de ataque es lo que le mató aquí (a Guardiola). Arrancar sin Fernandinho ni Rodri pareció excesivamente imprudente incluso para un hombre tan comprometido con la estética del fútbol ofensivo. Cuando uno juega contra un equipo como el Chelsea, construido por Thomas Tuchel para contraatacar a gran velocidad y explotar el espacio, (el once) rozó lo ridículamente imprudente", apuntó.