El técnico italiano Carlo Ancelotti se ha mostrado "muy feliz" de volver a dirigir al Real Madrid y asegura que "con esta plantilla" podrán "competir por todo" la próxima temporada, sin esperar grandes fichajes, además de asegurar que su fútbol será "ofensivo y espectacular", como "dice la historia" del club.

"Estoy muy feliz de volver aquí. Siento que es mi casa, estoy muy contento y voy a poner toda mi energía para que las cosas salgan lo mejor posible, como en el pasado. Tengo buenos recuerdos de los dos años que pasé aquí y ahora afronto con privilegio este nuevo desafío. Sé lo que significa entrenar al Real Madrid y lo hago con mucho gusto", dijo en la rueda de prensa de su presentación.

"Lo voy a hacer como en el pasado, vivimos buenos tiempos juntos", recordó el entrenador italiano, que ahora tiene "menos incertidumbre y más confianza", y mostró su cariño a jugadores como Gareth Bale, Isco y Marcelo, a quienes ya conoce de su anterior etapa en Chamartín.

Preguntado por la plantilla, se mostró confiado en poder luchar por "todo" aunque no hubiesen grandes incorporaciones. "Con esta plantilla, sin Bale, Odegaard y Ceballos, el Madrid ha llegado a semifinales de Champions y ha luchado por la liga. Entonces, podemos competir por todo. Seguro que sí", dijo.

Ante un posible retorno de Cristiano Ronaldo, Carletto no quiso mojarse: "Le tengo un gran cariño, pero tiene contrato con la Juventus". Otro asunto importante es el de Sergio Ramos y su futuro, a lo que el técnico italiano respondió: "Ni me imaginaba un Madrid sin Ancelotti, y pasó." También valoró a Gareth Bale y su estancia en la Premier: "No ha jugado mucho, pero sí ha marcado muchos goles. Si tiene la motivación de jugar puede hacer una gran temporada".

Ancelotti se ha referido al cuerpo técnico y su staff en esta segunda etapa: "Lo decidiremos en los próximos días". El italiano, que reconoce no ser el mismo de hace 6 años, reconoció no haber hablado con Zinedine Zidane, pero que lo haría en los próximos días y valoró el trabajo de su antecesor: "Fue increíble, ha ganado 3 Champions en un rato".