La incómoda pregunta a Laporte sobre si se siente español

No lo esperaba nadie y mucho menos Aymeric Laporte, el nuevo central de la selección española tras cambiar Francia por el combinado de Luis Enrique. Los hechos tuvieron lugar en la rueda de prensa de este sábado en la que fue protagonista el central del Manchester City. El periodista Fernando Burgos de Onda Cero le preguntó lo siguiente al ex del Athletic:

💥 "Uf, vaya pregunta, ¿no? Voy a intentar contestarla de la mejor manera posible..."

"Es una pregunta bastante fuerte. Mi objetivo es el mismo que el de España. Nadie puede dudar de que lo voy a dar todo por esta selección", contestó Aymeric.

No fue la única pregunta sobre este tema ya que Laporte también tuvo que dar sus razones para cambiar Francia por España: "Todo jugador quiere competir al máximo nivel, y esto lo es. Sobre Deschamps se refería a un mensaje que le mandé, puede que cambiara de número, que no lo sé. Yo estoy muy contento de estar aquí. Estoy aquí porque he querido. Disfruto de cada minuto. Estoy supercontento y agradecido a todos: presidente, staff, entrenador... Viene de muy atrás. Ya hubo contactos con la sub 19. Entonces era distinto. Ahora me llamó Luis Enrique para ver las ganas que tenía de defender este país y le dije que estaba encantado ".