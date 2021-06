Luis Enrique sobre los pitos: "A mí hasta me ponen"

España empató a cero contra Portugal en el primer partido de los dos que van a jugar antes de la Eurocopa y las sensaciones globales no fueron buenas, sobre todo por la incomprensible actitud de algunos aficionados de la selección española que ayer se dieron cita en las gradas del Wanda Metropolitano para ver el partido. Algunos hinchas pitaron a Luis Enrique y también a Morata. El seleccionador habló en rueda de prensa posteriormente.

Sensaciones

"Lo que más me ha gustado ha sido la actitud y el compromiso de todos. Muchas cosas positivas sobre aspectos del juego que buscamos. Lo que menos el resultado"

Titularidad de Unai Simón

"No es un mensaje para Unai. Voy utilizando los jugadores que considero mejores en cada momento. No tengo que mandar mensajes así, los mandaría de palabra. La idea es que debutara Robert Sánchez".

Críticas y pitos a Morata

"Me da igual". Se ha matado a presionar, ha generado mucho peligro. Es para levantarse y ponerse a aplaudir. Después de correr cuarenta metros, engañar al portero y tuvo la mala suerte de que el disparo se estrellara en el larguero. Es para levantarse y aplaudir y romperse las manos. Los pitos a mí hasta me ponen, pero no me gusta a los jugadores"

Margen de mejora

"Siempre hay que mejorar"

Pedri en la segunda parte

"Tiene unos números físicos increíbles. Me atrevería a decir que es uno de los más resistentes de Primera. Con Pedri no tenemos ninguna duda"

Centrales titulares, Pau Torres y Laporte

"A los dos centrales titulares los he visto sensacionales, soberbios. Han hecho un partido los dos rozando el sobresaliente. Nos sorprende ver dos centrales zurdos pero no nos sorprende ver a dos diestros"