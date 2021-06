Xavi y su no al Barcelona: "No tengo prisa y no era el momento"

Xavi Hernández, exjugador del Barcelona y actual entrenador del Al Sadd catarí, ha concedido una entrevista a La Vanguardia en la que ha explicado por qué no decidió coger las riendas del equipo culé cuando se lo ofrecieron. Hay que recordar que Xavi lleva muchos meses sonando como el nuevo Pep Guardiola en Can Barça.

"Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa", comenta Xavi en la entrevista.

El excampeón del mundo con España también valoró el haber dicho no a un equipo como el Barcelona: "Por suerte o por desgracia le he dicho dos veces no al Barcelona, por circunstancias diferentes, familiares, profesionales, contractuales… Y decir que no es muy difícil porque soy culé, pero no era el momento".

Por último Xavi se refirió a su visita a la Ciudad Condal que mucha gente interpretó como una posible negociación con Laporta: "Aterrizo en Barcelona, me esperan en el aeropuerto y la gente en cuanto llego me envía mensajes".