Zidane ya tiene decidido su futuro en los banquillos tras dejar el Real Madrid

Zidane quiso explicarlo en su carta de despedida del Real Madrid: "No estoy cansado de entrenar", escribió. Fue en la primera línea. Significativo. Sin embargo, el entrenador va a estar un tiempo sin dirigir ningún banquillo. Según ha podido saber Libertad Digital, se va a tomar un descanso y no espera dirigir a ningún club la próxima temporada.

El entrenador francés no está cansado de entrenar. Eso es cierto. Se cansó del Real Madrid en concreto. Sin embargo, ahora mismo la intención de Zidane es la de tomarse un tiempo para él, para su familia, para desconectar pero no para pensar en qué hará, porque eso ya lo tiene decidido.

Zinedine Zidane, a día de hoy, no tiene interés en coger las riendas de ningún club. No hay ofertas que le llamen la atención ahora mismo. Su intención es tomarse una temporada sabática y esperar a la selección francesa. Sí se ve como sustituto de Didier Deschamps cuando éste decida dar un paso a un lado. Zidane no tiene ninguna prisa. Sabe que ahora Francia está en un ciclo ganador y solo dependerá de la voluntad del actual seleccionador, pero también es consciente de que si ese puesto se queda libre, la Federación Francesa pensará en él como sustituto.

El extécnico del Real Madrid, según ha podido saber Libertad Digital, no tiene prisa y es consciente de que a lo mejor tiene que esperar unos meses, a que termine la Eurocopa, o más tiempo y tener que aguantar a que termine el Mundial de 2022. Zidane no tiene prisa y ahora quiere esperar. Lo que más le apetece es dirigir a la selección francesa. Se mueve por deseos y ahora es el que tiene, sabiendo que el fútbol es cambiante como ya se pudo comprobar cuando regresó al Real Madrid como entrenador en este último segundo periodo con Florentino Pérez. Veremos qué sucede pero en la cabeza de Zidane está la idea de ser presentado en enero de 2023 como nuevo seleccionador de Francia,