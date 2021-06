El 16 de noviembre de 2019 fue un día nefasto para Eden Hazard y el Real Madrid. En esa fecha fue cuando el belga cayó lesionado y desde entonces, jamás ha vuelto a recuperar su verdadero nivel. La desafortunada lesión de Eden ocurrió en el Bernabéu, en un partido de Champions League ante el PSG. Ese día Hazard estaba firmando un gran partido cuando Meunier, su compañero y amigo de la selección, le hizo una dura entrada que le obligaría a retirarse del campo.

Más de año y medio después, el propio Meunier ha recordado aquella acción en una entrevista concedida a RTBF Sport. El actual jugador del Borussia Dortmund ha sacado a la luz una curiosa anécdota que tuvo con Florentino Pérez una vez finalizado el encuentro.

"Después del partido estoy en el pasillo y llega Florentino, le estrecho la mano, le digo 'encantado', y me responde: '¿Encantado? Te das cuenta que has lesionado a Hazard y me dices encantado?", explica el defensor belga, quien reconoce en la entrevista que le sorprendió mucho la reacción del presidente blanco, quién le replicó: "Sí, sí, le has lesionado tú".

La relación entre Meunier y Hazard no ha vuelto a ser como antes. Meunier se defiende y asegura que fue la mala suerte la que se cebó con su compatriota en una acción desafortunada: "Es una acción del fútbol, un duelo como cualquier otro. Fue un duelo en el que yo meto la pierna y él también su tobillo queda bloqueado".