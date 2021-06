Luis Enrique: "Esto es un juego de niños en comparación con otras cosas que he vivido"

Luis Enrique está al 100%. Ni una sola duda sobre su equipo y tampoco sobre el rendimiento que espera tener en el Eurocopa. Todo ello pese a los dos casos positivos que ha tenido la Selección en las últimas horas. Eso sí, hay que recordar que Diego Llorente ha dado negativo y podría volver mañana mismo.

El seleccionador español ha atendido a los medios en rueda de prensa y, como siempre, se ha mostrado contundente.

Estado de la selección

"Hoy se cumple el undécimo día de concentración. Quiero expresar la situación en la que estamos. Al principio hemos cumplido con todos los protocolos, incluso un poco más estricto que los que impone la UEFA. Partimos con una ilusión de hacer algo grande en la Eurocopa. La convivencia está siendo perfecta. La concentración cambia a partir del domingo con el primer positivo. Nos pilla por sorpresa. Estábamos en una burbuja cumpliendo todos los protocolos. Ese día todo se viene un poco abajo. Empiezas a poner en duda muchas cosas. Los servicios médicos actúan y hacemos un protocolo aún más exigente. Entrenamos de forma individual con la complejidad que ello conlleva. Es digno de elogio la actitud de todos los jugadores".

Burbuja

"Si el virus se sigue propagando tenemos jugadores que se han ido incorporando. Quiero elogiar al staff de la Sub21 porque han organizado todo en tiempo récord. La actitud de todos es encomiable. Llamé a seis jugadores, Kepa, Albiol, Carlos Soler, Fornals, Brais y Rodrigo Moreno. Las llamadas fueron maravillosas. Una capacidad para cambiar planes enorme. Con vacaciones para Cancún que han cancelado, gente en Mykonos... Todos estaban preparados para dejar sus vacaciones y para venir, garantizándoles nada. Porque no sé si entrarán en la Eurocopa".

Situación de Busquets

"Está perfecto, asintomático y puede entrenar. Tiene un plan de trabajo y está en contacto con el staff. Esperamos que todo haya quedado en un susto. Yo le voy a esperar. Le vamos a esperar todos. Juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo. Estará en la lista seguro".

Positivo de un familiar de Busquets

"El amistoso de Portugal fue el viernes y no sabíamos nada aún. Tenemos confianza máxima en los servicios médicos. El virus es incontrolable y puede cogerse de cualquier manera. No creo que el familiar tenga importancia. Buscamos soluciones".

Positivos

"Lo importante es que nadie se contagie más. Hay que reforzar el nuevo protocolo y hay que intentar que los jugadores lleguen a las mejores condiciones. Necesitamos a todos en su mejor estado físico y anímico. Cuando estamos pendientes de pruebas y test, la incertidumbre está presente y genera desasosiego. Lo estamos intentando controlar. Muy pocas veces he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre staff y jugadores. Sólo recuerdo algo parecido en el Barça B. Siempre he sido optimista, pero ahora lo soy más".

Sergio Ramos

"Ramos sigue en las mismas circunstancias por las que no entró en la lista. Cuando llamé a los jugadores les dije que si había dudas o no tenían la posibilidad de venir por descanso, que no habría ninguna repercusión. Solo faltaría. Ha sido fácil y los seis dijeron que sí. No llamé a nadie más".

Vacunación

"Es un tema que lleva el presidente. Lleva varios meses negociándolo. Si se aprueba quiero que se vacune lo antes posible. Me fastidiaría que los jugadores sufrieran síntomas".

Vacunas el viernes

"Está en manos del presidente. Me hubiera gustado que se hubiera hecho en el momento oportuno, después de la lista. A día de hoy no hay nada oficial".

Jugadores de la burbuja, ¿peores que otros no seleccionados?

"Lo de jugadores peores es muy feo lo que dices. Todos son de altísimo nivel. Estamos preparados para cualquier adversidad. Para el sábado o domingo tenemos tiempo para llamar a jugadores. Me da igual si me caen mal, bien son altos, guapos... Vendrán los que mejor casen con la idea futbolística".

Momentos tensos a nivel personal

"Si soy sincero, para mi es un juego de niños comparado con algunas cosas que he tenido que vivir".

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Si quieres que sea sincero, esto es un juego de niños comparado con algunas cosas que he tenido que vivir".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/o2ZTHoAIfs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 10, 2021

Brais Méndez y no Aspas

"No tengo que decir nada negativo con ningún jugador. Podrían haber estado en la lista, pero ser seleccionador significa tomar decisiones. A Brais lo conozco bien y tiene un gran futuro. Estábamos atentos a su evolución".

Francia, favorita

"Lo sigo pensando. La favorita es el campeón, pero estamos en el elenco de selecciones, entre las seis o siete que pueden ganar. Y encantado de aceptarlo. Cada vez que repaso partidos como el de Portugal, más lo pienso".

Críticas por vacunar a futbolistas

"El papel que tenemos es centrarnos en lo que controlamos. Aceptamos cualquier decisión y sabemos que habrá opiniones. Lo que está en nuestra manos damos el cien por cien".

Optimismo para la Eurocopa

"Nos centramos en lo importante. No hemos visto vídeos para evitar salas cerradas. Hemos hecho cuatro sesiones de entrenamientos. La sesión de la mañana dura una hora y luego por la tarde hay otra sesión. Entrenamos a las horas que más calor hace adaptándonos al calor de Sevilla y llegar en las mejores condiciones. Ayer hicimos dos grupos de 10 y hemos dado la charla desde el exterior para mantener la distancia. Ayer hicimos pizarra también... A los jugadores les vamos dando información y las vamos asimilando. Las condiciones no son las ideales, pero no es excusa".

Reflexionar sobre haber traído antes 26 jugadores

"Es una reflexión que hemos hecho. Yo ahora mismo hubiera convocado a 23. Un virus, cuantas más personas, peor. Con lo cual, si lo hubiera sabido hubiera traído a 23".