El Atlético necesita ingresos para cerrar definitivamente el fichaje de Rodrigo de Paul

Es el objetivo número 1 del Atlético de Madrid y, si todo va bien, Diego Pablo Simeone contará con Rodrigo de Paul la temporada que viene. Eso sí, hay que diferenciar entre fichaje acordado y fichaje cerrado, porque de momento el internacional argentino de Udinese no ha firmado y tampoco es cuestión de estampar una firma sobre un papel por parte de los clubes. ¿Qué falta? Lo más importante: dinero.

Según ha podido confirmar Libertad Digital con fuentes cercanas al club, actualmente el Atlético sigue sin disponer del dinero necesario para cerrar el fichaje de Rodrigo de Paul. Eso sí, está buscando la financiación para esa operación, que quedaría cerrada recibiendo ingresos. Traducción: en cuanto haya dinero en caja se cierra, pero aún no lo hay. Se habla de una cifra superior a 35 millones, montante que el Atlético sigue intentando rebajar con variables.

Como bien adelantaron los periodistas italianos, expertos en fichajes, Fabrizio Romano y Matteo Moretto, el fichaje está a punto de realizarse, pero el club sigue manteniendo que falta lo más importante y eso no es otra cosa que el dinero. Si hay flecos, no está cerrado porque en algo cerrado no hay flecos. Así lo definen en el Atlético de Madrid. El entorno de ambos clubes, Udinese y Atlético, reconocen que todo se puede cerrar cuando haya dinero para hacerlo, pero de momento ambas partes también confirman que el Atlético no dispone todavía de la cantidad necesaria para esa operación. Esto no es un sí o un no. Es un "necesitan dinero".

Por otro lado y esto lo venimos contando desde hace semanas, no hay rival para el Atlético en la lucha por Rodrigo de Paul. El jugador ya ha elegido. Simeone está de por medio. Sólo falta el dinero. En cuanto lo tengan, Udinese y Atlético cierran la operación. Tiene que llegar ese dinero. ¿De dónde? El Atlético va a tener una ampliación de capital a finales de mes, el nuevo acuerdo por Morata ya es oficial y dejará 10 millones en las arcas colchoneras y se espera algún que otro ingreso, puede que de alguna venta o acuerdo. En conclusión, el Atlético está buscando el dinero para cerrar a De Paul. Si lo consiguen, todo cerrado, pero aún no está fichado.