La versión de Sergio Ramos: "Acepto la oferta y me dicen que ha caducado"

Sergio Ramos ha anunciado personalmente su adiós del Real Madrid tras 16 años y un palmarés impresionante en el que destacan 5 Ligas y 4 Champions. Después del primer acto inicial de despedida, que ha tenido lugar en Valdebebas, el camero ha dado una rueda de prensa para dar explicaciones sobre su salida.

¿Cómo define su carrera?

Son 16 años en el Real Madrid. Con críticas y con halagos. Agradecido a todo el mundo. Soy de esas personas a las que les gusta que me definan los demás. Si tengo que elegir una palabra es pureza. Me he dejado la vida por esta entidad. Me gustaría que me recordasen como una persona íntegra con mis virtudes y defectos.

¿Qué ha faltado para quedarse?

Han pasado muchas cosas. Lo primero que quiero decir es que nunca me he querido ir. Quiero ser breve. Me remonto a la liga del confinamiento que la ganamos y la celebramos. A partir de ahí me ofrecieron renovar, pero por el covid se fue retrasando. En estos últimos meses el club me ofrece un año con la bajada de salario. Para mí el dinero nunca ha sido un problema. Yo quería años, no dinero. Yo quería dos años. Quería continuidad para mí y para mi familia. El tema económico no fue el problema. Llegado a este punto, en las últimas charlas acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que no hay oferta ya. Incluso dando ese ok, la oferta ya no estaba sobre la mesa, que tenía fecha de caducidad y yo no me había enterado.

''Yo nunca me he querido ir del Real Madrid''. ''El club me hace una oferta de un año y yo quería dos. El tema económico nunca ha sido un problema''. ''Acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta''. Las palabras de Sergio Ramos. #NoticiasVamos pic.twitter.com/1YeWYIZzYI — #Vamos de Movistar+ (@vamos) June 17, 2021

¿Se ha sentido maltratado por el Real Madrid?

"Acabo de hablar el tema y las circunstancias son las que son y en la vida hay cosas que no se pueden cambiar. Yo acepto la propuesta que hay encima de la mesa y consideran que la fecha ha caducado"

Acusaciones de "pesetero"

"Cuando uno compra la marca Sergio Ramos es Ramos con sus virtudes y sus defectos y me gusta ser siempre yo. Mi relación con el presidente ha sido extraordinaria, es de padre e hijo, estaré agradecido eternamente. Me ha traído al Real Madrid y no voy a hacer ninguna declaración en contra de él porque en las familias también hay peleas y cada uno tiene que velar por sus intereses, pero hoy me quedo con ese abrazo que nos hemos dado en el evento. Los malos entendidos se quedan en el pasado. No quiero enfrentamientos pero voy a contar la verdad. El dinero nunca ha sido un problema para mí. Yo quería dos años por la tranquilidad que daba eso a mi familia y a mí. Al final acepté uno, pero ya había caducado. Mi mejor versión la doy en el campo y con la lesión no he podido, he visto mal salir a hablar. Cuando hubiera alguna novedad la iba a contar yo y aquí estoy, la salida del Madrid. ¿Pesetero? Cuando quieran dar una opinión que contrasten o que sepan la historia. El club, el presidente, sabe que el tema mío no era económico, era de años. Y era por tranquilidad y continuidad para mí y mi familia. No se ha considerado de esa manera y la vida continúa".

Más detalles de la oferta caducada

"Se dice que mi oferta ha caducado teniendo contrato hasta el 30 de junio. Me sorprendió que la propuesta hubiera caducado. Para mí Sergio Ramos y el Real Madrid era un matrimonio perfecto pero hay cosas que no se pueden cambiar y nos toca aceptar el presente. Toca buscar la felicidad, buscar otro equipo y rendir al máximo nivel y añadir más títulos a mi palmarés"

Niega oferta del Sevilla y jugar en el Barcelona

"No hemos pensado en ningún equipo. A partir de enero que entro en el mercado ha habido alguna llamada, mi agente, clubes interesados, pero nunca tuve en mente salir del Real Madrid. El Sevilla es el otro club de mi corazón y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla. A nivel del Barça es un no rotundo como el Bernabéu de grande. Podéis estar muy tranquilos".

¿Le dijo al club que planificasen el futuro sin él?

"Quiero recalcar que lo primero que he dicho es que quiero seguir en el Madrid y cuando me tocó decir que planificaran sin mí es porque entiendo que nadie está por encima de una planificación del club. Lo mío era un no a una propuesta, pero en ningún momento con fecha de caducidad ni mucho menos. Claro que dije que planificaran sin mí porque nadie está por encima del club en una negociación"

Ausencia con España

"Entiendo la decisión de Luis Enrique de dejarme fuera de la Eurocopa. Lucharé por recuperar mi nivel y volver a la Selección"