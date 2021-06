Sergio Ramos se despide del Real Madrid entre lágrimas y con mucha tensión

Real Madrid

Se acabó. Sergio Ramos ha anunciado personalmente su adiós del Real Madrid tras 16 años y un palmarés impresionante en el que destacan 5 Ligas y 4 Champions. En el acto, que ha tenido lugar en Valdebebas, el capitán ha estado acompañado de su familia y del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. También ha estado presente su agente y hermano, René Ramos.

Primero habló el presidente, Florentino Pérez:

"Tenía solo 19 años, muy pocos partidos y ganas de comerse el mundo. Fue mi primer fichaje de un jugador español, un chico de Camas, un fichaje que no fue sencillo, pero que estuvimos convencidos de que marcaría una época", empezó diciendo el presidente del Real Madrid, que repasó la carrera de Sergio.

"Llegaste siendo un niño y ahora me siento orgulloso de lo que has conseguido. Has sido referencia y te vas como una leyenda. Has sido un capitán emblemático y te has ganado el respeto de todos. Los madridistas te llevarán siempre en el corazón. Siempre será el hombre de la Décima, tu gol en Lisboa será un símbolo del madridismo. Es difícil conseguir todo lo que has conseguido. En total, 22 títulos que te convierten junto a Marcelo en el madridista con más títulos de la historia, sólo superado por Gento. Te damos las gracias por lo que has representado y por agigantar la leyenda de nuestro club"

Después fue el turno de Sergio Ramos antes de la rueda de prensa oficial. Así fue su discurso.

Así ha sido el discurso de despedida de Sergio Ramos 🗣 "La afición me llevó en los momentos malos, en los buenos. Me hubiese gustado despedirme en el Bernabéu. Gracias al Real Madrid, os llevaré siempre en mi corazón". #NoticiasVamos pic.twitter.com/u9YZXcgWnt — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 17, 2021

Tras este primer acto, familia y directivos se hicieron la foto de rigor tras un acto en el que las miradas lo dijeron todo. Ramos rompió a llorar y prometió "volver" al Real Madrid, pero la sensación durante toda la rueda de prensa fue de tensión. Primero se vio en el discurso de Florentino. Durante las palabras del presidente, Ramos se mostró serio y sin hacer apenas gestos mientras que su mujer, Pilar Rubio, miraba fijamente y con cara tensa al máximo dirigente blanco. Ni una lágrima. Después, cuando habló Sergio, sí, pero durante las palabras de Florentino, las caras lo decían todo.

Otro momento de tensión llegó en la famosa foto de grupo. René Ramos, agente y hermano del jugador que se las ha tenido tiesas con Florentino en las negociaciones por la renovación, se hizo la foto rápido y tardó un segundo en salir disparado sin ni siquiera saludar al presidente del Real Madrid. El resto de la familia, más de lo mismo. Solo Ramos se mostró más o menos cariñoso con Florentino, pero la tensión era evidente.