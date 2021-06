Sorpresa en Granada: Robert Moreno, nuevo entrenador

El técnico Robert Moreno será el nuevo entrenador del Granada CF las próximas dos temporadas. El ex seleccionador español comenzó su carrera como entrenador con tan solo 14 años y en su trayectoria en el mundo del fútbol ha conocido de primera mano los banquillos como técnico en clubes de primer nivel como la AS Roma (2011-2012), el RC Celta de Vigo (2013-14 y 2017-18), el FC Barcelona (2014-17) o la AS Mónaco (2019-20).

En 2019, Robert Moreno se hizo cargo como entrenador principal de la selección española durante la fase de clasificación para la Eurocopa. En sus nueve partidos al frente de ‘La Roja’ se mantuvo invicto, logrando siete victorias y dos empates con 29 goles a favor y 4 en contra, certificando la clasificación de España para la Euro 2020.

Después de su última etapa en Francia como primer entrenador de la AS Mónaco, el técnico regresa a LaLiga Santander para dirigir el banquillo del Granada CF.

¡Bienvenido a Granada y mucha suerte, míster!