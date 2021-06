Erling Haaland puede estar cerca de fichar por el Real Madrid este verano. Según publica el diario italiano La Repubblica, el club blanco ya tiene el 'sí' del joven delantero noruego, que estaría como loco por jugar con la camiseta blanca y que, según este medio, aceptará la oferta deportiva y económica que le llegue desde Valdebebas.

Una vez que el crack nórdico, que cumplirá 21 años dentro de un mes (21 de julio) ha dado el visto bueno al Madrid, ahora falta que las negociaciones con el Borussia Dortmund lleguen a buen puerto.

La Repubblica incluso asegura que el Real Madrid ya le ha hecho una oferta al Dortmund de 110 millones de euros, que ha sido rechazada, mientras que Sportitalia habla de 100 millones.

El club germano pide en un principio 175 millones por Haaland y, aunque en un principio no piensa bajar ese precio, en la entidad merengue confían en poder cerrar el traspaso en 130 millones. El año que viene, el precio del noruego será de 75 millones por una cláusula en su contrato y el Real Madrid confía en que el Dortmund acabe cediendo para no perder alrededor de 30 millones de euros si no vende este verano al futbolista, que esta temporada ha marcado 41 goles en otros tantos partidos con el Borussia Dortmund entre todas las competiciones.