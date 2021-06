La última mentira de Guardiola sobre la 'pobreza' del Manchester City

"No sé qué sucederá en el futuro, pero con los precios actuales no compraremos ningún delantero. Es imposible. No podemos permitirnos ese gasto. Todos los clubes tienen problemas financieros, no somos la excepción. A partir de hoy, la probabilidad de que no compremos un delantero para la próxima temporada es mayor". Esto dijo Pep Guardiola el pasado mes de abril y visto lo visto es una mentira tan grande como el Etihad Stadium de Manchester.

Estas declaraciones de Guardiola chocan directamente con la actualidad del mundo del fútbol que sitúa a Harry Kane, aún delantero del Tottenham, en el Manchester City del técnico español. Además se habla de una primera oferta de más de 100 millones, es decir, Guardiola no tenía dinero en abril, pero sí lo tiene ahora en junio.

En Inglaterra es la noticia del mes con permiso de la Eurocopa donde su equipos es uno de los favoritos al título final. Y precisamente en ese equipo juega el delantero en cuestión, Harry Kane. El goleador del Tottenham ya ha manifestado su intención de abandonar los Spurs buscando un equipo más competitivo que le dé títulos como la Premier League o la Champions. Por eso el Manchester City es uno de los mejores colocados para hacerse con sus servicios.

La noticia sobre la oferta del City la ha dado el periodista y experto en fichajes, Fabrizio Romano en el medio inglés The Guardian. Es una oferta inicial de 100 millones de libras y no se descarta que ofrezcan jugadores de por medio.