El jugador de 20 años del Real Madrid representará a Japón en los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio. Take Kubo tendrá la oportunidad de lucirse en los meses de julio y agosto con la selección nipona, oportunidad que no han tenido otros jugadores del Real Madrid como los brasileños que, al no ser una competición que esté en el calendario masculino de la FIFA, el Real Madrid no tiene la obligación de ceder a sus jugadores.

El delantero nipón no ha tenido regularidad este último año ni con Unai Emery en el Villarreal ni con Pepe Bordalás en el Getafe. El deseo de Ancelotti es recortar la plantilla para la siguiente temporada por lo que Kubo podría no contar con minutos suficientes como para mantener cierta regularidad.

La razón principal del Real Madrid para permitir que Kubo acuda a Tokio es la importancia que tiene el jugador en su selección, que con 20 años ya es el líder del equipo. Por lo que en una hipotética salida, una buena actuación de Kubo ayudaría a la hora de negociar con otros clubes.