El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, apoyo la continuación del seleccionador Luis Enrique Martínez tras la goleada a Eslovaquia (0-5) y obtener la clasificación matemática para los octavos de final de la Eurocopa. Rubiales afirmó que el asturiano seguirá ocupando el banquillo de la selección "el tiempo que quiera".

"Estoy contento. En los otros partidos no habíamos encontrado justicia en el resultado y hoy el equipo ha jugado muy bien y ha hecho muchos goles. No entiendo que tengamos que cerrar ninguna boca, todo el que quiera a España y a la selección quiere resultados como el de hoy. A mí me gustaría que nos apoyara todo el mundo independientemente de que uno sacara una alineación u otra", explicó el presidente.

Además, el martes entre bromas, Luis Enrique afirmó que tiene contrato hasta después del Mundial y que se está pensando incluso en renovar. "Luis Enrique es el gran líder de la selección y tengo plena confianza en él. Lo hemos estado hablando y él va a estar con nosotros todo el tiempo que quiera", añadió.

Rubiales aseguró que ha "disfrutado mucho" y que está "tranquilo". "Nosotros podemos ganar a cualquiera", sostuvo el presidente en referencia al partido ante Croacia. "Sabíamos que en octavos nos íbamos a enfrentar a una gran selección y queremos seguir haciendo las cosas bien y mantener esta línea", zanjó.