Dani Olmo atendió a los medios de comunicación este viernes para analizar la situación de la selección española desde el Media Center de La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los de Luis Enrique viajará este domingo rumbo a Copenhague (Dinamarca) donde se medirá a la Croacia de Luka Modric en los octavos de final de la Eurocopa 2020.

Álvaro Morata está siendo uno de los principales focos de crítica entre el público español, las burlas y comentarios desafortunados no solo no cesan, sino que han derivado en amenazas al jugador y a su familia. "No estamos para nada de acuerdo con las amenazas. Que se nos critique es normal y lo aceptamos. Pero ir más allá es pasarse", afirmó Dani Olmo con contundencia.

"Hay que ponerse en la piel del jugador porque todos somos personas. Hay que mantener las distancias. Las críticas están bien pero ir más allá es pasarse", sostuvo el delantero del RB Leipzig.

Dani Olmo terminó la rueda de prensa con un breve análisis de su rival del lunes: "Destaca por el conjunto. Tiene futbolistas muy buenos como Modric o Kovacic. Petkovic, delantero del Dinamo de Zagreb es muy fuerte y corpulento".