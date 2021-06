La futura Eurocopa se juega en la Mad Cup

Mbbapé, Modric, Busquets o Cristiano se juegan estos días la Eurocopa bajo la atenta mirada de jóvenes generaciones que les siguen con pasión y con el sueño de algún día ser como ellos. Seguro que muchos de ellos llegarán al fútbol profesional y todos amarán un deporte, el fútbol que despierta pasiones de todo tipo.

Foto de grupo de uno de los equipos que disputan la MadCup



Desde el pasado viernes y hasta el próximo miércoles, más de seis mil jugadores participan en Madrid en la primera edición de la Madcup, el mayor campeonato de fútbol base celebrado en el mundo. En total 1100 partidos que enfrentarán en 18 sedes diferentes a más de 400 equipos que van desde el prebenjamín sub 8 al cadete sub 16, tanta de chicos como de chicas.

El objetivo seguro que para muchos es ganar, sí, pero sobre todo se tiene presente el propósito de que los chavales se lo pasen bien, luchen y vuelvan a jugar al fútbol después de un año en que los más pequeños no han podido jugar casi, y sí lo han hecho ha sido en una situación muy complicada.

Charla del entrenador a sus jugadoras durante la MadCup



Un torneo hecho para ellos, donde los niños son los protagonistas y en donde se está

demostrando que hay mucho fútbol en nuestro país y muchas ganas, esfuerzo y mentalidad de superación que son los valores más importantes que se le pueden inculcar a los deportistas en estas edades.

El torneo ha pensado en todos y tras una fase previa que finalizará el lunes, se establecerán las eliminatorias divididas en oro, plata y bronce, según el nivel y el resultado de los equipos, para que todos se sientan vivos y partícipes hasta el final del torneo.

Uno de los duelos de la MadCup durante un partido



Siendo el Wanda Metropolitano de Alcalá de Henares la sede principal, otras situadas también en Alcalá, en Torrejón de Ardoz, Mejorada del Campo o Meco están dejando estampas de gran altura, jugadores de distintos equipos que se ayudan, grupos que entrenan con la intensidad de una Champions, y gestos, los de los jugadores que demuestran el compromiso con el balón, con el equipo, etc.

Y al final casi todos terminan igual, pase lo que pase con el partido, con una sonrisa, un abrazo entre amigos y un recuerdo para siempre.