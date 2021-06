Otra más de Hazard: el belga puede haber dicho adiós a la Eurocopa

EFE

Eden Hazard se retiró del partido ante Portugal con molestias físicas. Su imagen pidiendo el cambió tras notar un tirón ponen en alerta a Bélgica y al Real Madrid. Tras el partido, su propio hermano, Thorgan, aclaro lo que le pasó a Eden:. "Tuvo una lesión muscular y esperemos que no sea grave. No tenía buena pinta pero ojalá pueda estar para lo que resta de Eurocopa".

El seleccionador belga, Roberto Martínez, afirmó en rueda de prensa que "lo de Hazard es algo muscular. Viajamos a Bélgica y se le harán pruebas", explicó Martínez, que destacó el buen juego del madridista en el partido ante Portugal y dijo que "es muy importante para la selección" y que "poco a poco lo veremos dar satisfacciones en el Real Madrid".

El propio Eden Hazard explicó tras el encuentro que "no sé lo que tengo. Me duele un poco y veremos en las pruebas. Sentí algo menor que otras veces. No puedo decir que mi Euro haya terminado todavía, pero de ser así me quedaría para apoyar al equipo".

Esta lesión sería la séptima de la temporada para el jugador, la sexta muscular y la quinta en la pierna derecha. En el Real Madrid la preocupación con Eden es máxima. Lejos ya de sus constantes problemas de lesiones, ven al belga como un jugador muy diferente a lo que era. Tras la entrada de su compañero de selección Meunier, nada ha vuelto a ser igual. Sin confianza, ha perdido toda su mordiente a la hora de encarar y el físico nunca le ha acompañado. En el Madrid saben que será muy complicado amortizar los 140 millones de euros que se pagó al Chelsea.