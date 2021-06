Roy Keane jamás se muerde la lengua. La leyenda del Manchester United, actual comentarista de ‘Sky Sports, ha cargado duramente contra Joao Félix tras la eliminación de Portugal en la Eurcopa tras perder 1-0 frente a Bélgica.

"Joao Félix es un impostor. Su país lo necesita. Cuando entró, ¿qué hizo? ¿Cuánto vale, 100 millones de euros? Si yo fuera Ronaldo iría a buscarlo al vestuario", dijo Keane al finalizar el partido.

Roy no se paró ahí e incluso le dio consejos al actual jugador del Atlético de Madrid: "Me molesta cuando son jugadores de calidad. No hay excusa para echarse hacia atrás así (la posición de su cuerpo en el momento del golpeo) y fallar el tiro. Pon a prueba al portero. Son jugadores de alto nivel, no tienen derecho a dejar pasar estas oportunidades".

Keane también apuntó a otra de las estrellas lusa, Bruno Fernandes, que ha cuajado una mediocre Eurocopa.