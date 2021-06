El seleccionador de Holanda, Frank de Boer, ha anunciado su dimisión dos días después de la eliminación de su equipo ante la República Checa en octavos de final de la Eurocopa.

"Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro. Cuando me convertí en seleccionador nacional pensé que era un honor y un desafío, pero también era consciente de la presión que vendría inmediatamente después de mi nombramiento. Esa presión ahora solo está aumentando y no es una situación saludable para mí ni para la selección", ha explicado De Boer en un comunicado.

El exjugador abandona de esta forma el banquillo al que llegó hace nueves meses. Países Bajos completó una fase de grupos impecable en la Eurocopa con sendas victorias ante Ucrania (3-2), Austria (2-0) y Macedonia del Norte (3-0), pero se despidió en las eliminatorias tras una decepcionante actuación ante el equipo checo (0-2).