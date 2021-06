La dura confesión de Mbappé tras el batacazo francés ante Suiza

Batacazo tremendo de Francia en la Eurocopa tras ser eliminada por Suiza en los octavos de final tras una tanda de penaltis dramática. En el país galo las críticas son feroces y uno de los más señalados es Kylian Mbappé. No marcó ningún gol en todo el torneo y encima falló el penalti decisivo ante el combinado helvético.

🎥 | Así se vivió el penal definitorio desde la tribuna. Impresionante. 🇫🇷💬 Kylian Mbappé: "Lamento el penalti. Quería ayudar al equipo, pero fallé. Será difícil dormir, lamentablemente, estos son los riesgos de un deporte que amo tanto". pic.twitter.com/TlLGOX84rh — Pipe Sierra (@PSierraR) June 28, 2021

El delantero del PSG, objeto de deseo del Real Madrid, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reconoce que no estuvo a la altura y da las gracias a la afición por su apoyo. "Fracasé", reconoció Kylian.

El mensaje íntegro publicado por Mbappé a las redes sociales:

"Es muy difícil pasar página. La tristeza es inmensa tras esta eliminación, no pudimos lograr nuestro objetivo. Siento una enorme pena. Quería ayudar al equipo, pero fracasé. Encontrar el sueño será difícil, pero por desgracia son los caprichos de este deporte que tanto me gusta. Sé que los aficionados estáis decepcionados, pero me gustaría daros las gracias por vuestro apoyo y por creer siempre en nosotros. Lo más importante será levantarse aún más fuerte para los próximos años. Enhorabuena y buena suerte para Suiza".

Tras la dura eliminación de Francia, los medios galos comienzan a especular con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo en sustitución de un Deschamps al que le cargan gran parte de la responsabilidad del tremendo fracaso firmado por Les Bleus.