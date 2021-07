La escalofriante agresión a Mark González, ex Betis y Real: tiroteado, apaleado y apedreado

Captura

El exfutbolista de Liverpool, Betis, Real Sociedad o Albacete, entre otros, paseaba con su familia por la zona montañosa del Cerro Loma Larga cuando unos hombres les cortaron el paso alegando que ese camino era de su propiedad.

#MarkGonzalez asi con los cuicos. La flia de Mark Gonzalez (no son rubios...) son agredidos por quienes se creen duenos de todo.

Cerros deben tener derecho de paso por temas de libre acceso a esteros de agua agresores son flia de Leonidas Montes Lira (familiar del alcande) pic.twitter.com/NrIVFyE7pn — Benito Barahona #Apruebo #ApoyoIndependientes (@benbarahona) June 29, 2021

El chileno fue brutalmente apaleado por un grupo de individuos que le increparon cuando se encontraba caminando cerca de su barrio con su mujer y sus hijos, que presenciaron lo ocurrido. En una entrevista al medio chileno ‘El Deportivo’, González cuenta el peligroso suceso por el que llegó a temer por su vida.

"Fue algo súper traumático. Mi hijita no quería ir hoy a la plaza a jugar, porque tenía miedo. Eso no puede ser. Yo arranqué del lugar, salí corriendo. Por eso me salvé. Pero insisto que no son formas de tratar a la gente. No es la única situación. Hay una demanda colectiva porque estas personas son muy agresivas, amenazan a la gente con pistolas. A mí me amenazaron de muerte. Hay un daño psicológico importante para mis hijos, para mi señora. ¿Quién responde a eso?", sentenció el jugador.