Salta la noticia en Francia. Kylian Mbappé no tiene intención alguna de renovar su contrato con el PSG. Así lo asegura L’Equipe, que afirma que el delantero galo ha comunicado a varios trabajadores del conjunto parísino que no firmará una extensión de contrato, debido a que todavía no está convencido de que la situación sea la mejor para quedarse y el proyecto no le convence para ganar la UEFA Champions League.

El atacante francés, que viene de quedar eliminado con la selección de su país de la Eurocopa por penales ante Suiza en los Octavos de final, termina contrato el 30 de junio del 2022. Mbappé tiene decidido abandonar el PSG cuando finalice su contrato.

La directiva del PSG ha comentado, en diferentes medios de comunicación en los últimos años, que las negociaciones están avanzadas con Mbappé para renovar su contrato, pero parece que la información de L’Equipe descarta dicha posibilidad.

La renovación más complicada

Mbappé le habría comunicado a la directiva del conjunto francés que solo se quedaría si confeccionan un equipo capacitado para ganar la UEFA Champions League, el principal objetivo del joven francés. Leonardo, director deportivo del PSG, se puso manos a la obra para satisfacer los deseos de su estrella. De hecho, con el mercado muy parado en plena disputa de la Eurocopa, los galos ya han fichado a varias piezas de nivel mundial como Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum y Sergio Ramos -se hará oficial en las próximas horas-).

El PSG, que ha fichado al hermano de Mbappé, ofrece al crack galo 50 millones de euros por temporada, pero Kylian no da su brazo a torcer y ha dicho "no" a la última oferta. Mbappé parece decidido a abandonar París y en el Madrid se frotan las manos.