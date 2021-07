La inminente llegada de Sergio Ramos al PSG ha provocado polémica en el vestuario del conjunto parisino. Según informa Le Parisien, varios jugadores de la plantilla actual han increpado la decisión de incorporar al central, ya que consideraban innecesario el fichaje de un jugador que llega a una parte del campo que estaba bien cubierta.

El cambio en el esquema del PSG para conseguir la Champions no pasa por la defensa, que está bajo la responsabilidad de Marquinhos y Kimpembe. Sin embargo, la salida del internacional español del Real Madrid ha provocado una oportunidad de mercado que Leonardo no ha querido desaprovechar. El camero firmará por dos temporadas, y se convertirá en uno de los mejores pagados de la plantilla.

Para más inri, la plantilla no estaba conforme con la llegada de otro portero ya que ese hueco lo defiende el recién renovado Keylor Navas que ha firmado una gran temporada en el PSG. Pero hace un mes, el portero del AC Milan, Gianluigi Donnarumma, quedaba libre, por lo que el conjunto parisino no dudó en hacerse con los servicios del internacional italiano. El vestuario del PSG no comprende las razonas para reforzar puestos que no lo necesitan.