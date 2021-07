Luis Enrique: "Si el que falla es Morata en vez de Gerard Moreno, le empaláis"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, atendió a los medios de comunicación tras lograr la clasificación para semifinales de la Eurocopa 2020, después de la agónica tanda de penaltis contra Suiza. Los 90 minutos reglamentarios y la prórroga finalizaron con empate a un gol, por lo que el partido tuvo que llegar a los penaltis, donde Unai Simón fue el héroe al detener los lanzamientos de Akanji y Rubén Vargas.

El técnico asturiano elogiaba así a Unai: "Es un especialista. Estaba muy tranquilo y le he dicho que hiciera lo que quisiera. El mérito y la habilidad los tiene él".

A Luis Enrique le preguntaron también por los fallos ante Suiza de Gerard Moreno, que entró al campo por Álvaro Morata, y aprovechó para volver a echar un cable al delantero madrileño, que sigue en el centro de la diana. "Menos mal que las ha fallado Gerard Moreno, que si las falla Morata… le empaláis. Es bastante evidente lo que ha vivido Morata y lo que vive Gerard. Los dos son mis jugadores y les quiero mucho", ha dicho el seleccionador.

Asimismo, dice haber vivido "la tanda de penaltis más tranquila de mi vida porque estaba todo trabajado y no se podía hacer más". "No planificas los penaltis al principio, pero los últimos cambios si fueron pensando en eso. Teníamos siete u ocho y les he dejado que eligieran. Había más de cinco candidatos", ha añadido el asturiano.

Por último, el gijonés desglosaba cómo se desarrolló el partido contra los suizos: "Empieza de la mejor manera para nosotros. A raíz del gol siguen haciendo lo mismo. El partido entra en un encuentro peligroso porque no generamos lo que pensábamos. El rival empieza a hacer transiciones y después de la expulsión todo cambia. Dominamos y controlamos. 11 contra 10, merecíamos pasar a semifinales. Al final se ha tenido que decidir a los penaltis, que dicen que es una lotería, pero eso es falso".