Matthäus critica a Kroos: "Sus pases son como su peinado"

Matthäus, campeón con Alemania en 1990. | Archivo

Lothar Matthäus es una voz autorizada para hablar del fútbol alemán y por supuesto de la selección germana ya que fue una de las piezas claves del Mundial de 1990 que ganó el combinado teutón en Italia. Aún así, sus palabras sobre Toni Kroos han sorprendido porque nadie esperaba una crítica tan feroz en el diario Sportbild.

"Se ve a sí mismo mejor de lo que yo le califico. No es nada personal. Le felicito por todo lo que ha conseguido en el Real Madrid y en la selección. Me quito el sombrero ante su carrera y su rendimiento general, Toni es un gran y elegante jugador. Pero su actuación en la Eurocopa fue decepcionante, no pudo liderar al equipo", comentó el excapitán teutón en su columna.

El ex del Bayern de Múnich aumentó el volumen de sus palabras sobre el jugador del Real Madrid según avanzaba su columna: "He echado de menos la pasión, el fuego y los pases verticales. Todos los contactos con el balón no ayudan, es bonito verlo, pero no es efectivo. Sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado: bonitos y limpios, totalmente correctos. Pero eso le quita tiempo y espíritu al juego. Hubo demasiados pases horizontales, él se tira muy atrás... ¡Jugando con una defensa de tres hombres, eso no tiene sentido! Tuvo poca disposición a asumir riesgos".

Estas palabras son un claro ejemplo de lo mal que ha encajado Alemania la eliminación de su selección a manos de Inglaterra en octavos de final de la Eurocopa.