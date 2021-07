Pifia importante del París Saint-Germain. El club galo anunciaba este miércoles en su página web, a última hora de la tarde, el fichaje de Sergio Ramos para las dos próximas temporadas, aunque luego borraba la nota en cuestión de minutos.

El sevillano ha llegado a la capital francesa este mismo miércoles y será el jueves por la mañana cuando se someta al preceptivo reconocimiento médico previo a su fichaje por el PSG para las dos próximas temporadas. De esta forma, todo apunta a que el club de la Ligue 1 se habría precipitado a la hora de anunciar la incorporación de Ramos.

Así daba cuenta la entidad de las primeras declaraciones de Ramos y del nuevo dorsal del excapitán del Real Madrid con el número 4. Así rezaba el comunicado del PSG:

"Es oficial, Sergio Ramos lucirá su tradicional número 4 en la camiseta del Paris Saint-Germain. Y el zaguero español compartió su alegría de encontrarlo, en el micrófono de PSGTV.

" Este número 4, lo aprecio mucho por superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera, y luego me ha acompañado durante toda mi vida, me siguió, me trajo buena suerte, y muchas victorias. Ahora el n ° 4 es parte de mí como persona y como profesional ", nos dijo" SR4 ". " Para mí, es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain. Por eso, necesariamente será muy especial poder llevar mi número aquí en París".

Después de varios días ultimando la operación, el central aterrizará en la Ciudad de la Luz con 35 años y después de terminar su contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio, después de 16 temporadas con la entidad blanca.