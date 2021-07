Daniel Cerejido, el presidente español del Botev Plovdiv de Bulgaria. | Daniel Cerejido

Ha dado más vueltas que una noria hasta acabar con sus huesos en Plovdiv. Muchos de quienes lean estas líneas —hasta hace no mucho se incluía este redactor— seguramente no sepan ni dónde está, pero hablamos de la segunda ciudad más poblada de Bulgaria (unos 580.000 habitantes), sólo por detrás de la capital Sofía (cerca de 1,5 millones). Y allí se encuentra desde hace unos meses el español Daniel Cerejido (Ponferrada, León, 1981) presidiendo el Botev Plovdiv, el club de fútbol más antiguo de Bulgaria —fue fundado el 12 de marzo de 1912—.

Situada en el sur del país, a unos cien kilómetros de la frontera con Grecia, y conocida como la ciudad de las siete colinas, la historia de Plovdiv se remonta a 6.000 años atrás —mucho antes que Atenas o Roma—, lo que la convierte en una de las ciudades europeas que ha estado habitada durante más tiempo. Capital Europea de la Cultura en 2019 junto con la italiana Matera, Plovdiv también es cuna del mejor futbolista búlgaro de todos los tiempos: el exbarcelonista Hristo Stoichkov.

El Botev Plovdiv lleva ese nombre en honor al héroe nacional búlgaro Hristo Botev, aunque ha cambiado su denominación en no pocas ocasiones (Botev, DNV, DNA, SKNA, Trakia... siempre con el apellido Plovdiv). Los colores del club son el amarillo y el negro —de ahí el apodo de los canarios—, y desde enero de 2021 el presidente de la entidad es Daniel Cerejido, antiguo delegado de LaLiga en Rusia. Pero, ¿cómo puede llegar un español a presidir uno de los clubes más importantes del fútbol búlgaro junto con el CSKA, el Levski de Sofía y el Ludogorets?

Antiguo delegado de LaLiga en Rusia

"Si hacen dos años me dicen que voy a estar ahora aquí no me lo creo. Todo empezó una vez que finalicé mi etapa en LaLiga en julio del año pasado. Tuve ofertas para continuar en Rusia, pero a mediados de octubre surge este proyecto: el equipo fue adquirido por un empresario ruso que me hizo una oferta y me acabó contratando para venir aquí en enero de 2021", dice Cerejido en una amplia entrevista a Libertad Digital, en referencia a Anton Zingarevich, que en su día fue propietario del Reading —actualmente en la segunda división inglesa— antes del desembarco en el club británico de los chinos Dai Yongge y Dai Xiuli en mayo de 2017.

Ni me dijeron que era en Bulgaria, sólo en Europa del Este. Pero como me gusta el riesgo, hice las maletas y me vine para acá

"Cuando me presentaron la oferta no me dijeron que era en Bulgaria, sino simplemente en Europa del Este. Me pareció un proyecto interesante y a mí me gusta cambiar, me gusta el riesgo. Estuvimos dos o tres meses planeando el proyecto hasta que (Zingarevich) me dijo el día 3 o 4 de enero: ‘si quieres el puesto, tienes que ir para allá esta misma noche’. Así que hice las maletas y me vine para acá", relata este gestor deportivo berciano, que estudió la carrera de Derecho sin tener vocación de abogado —se graduó en 2005—, en declaraciones a este periódico.

Antes de desembarcar en los Balcanes, Cerejido ha recorrido medio mundo en los tres últimos lustros: Australia, China, India, Estados Unidos, Rusia... y ahora Bulgaria. Nada más terminar la carrera, hizo sus prácticas empresariales en el despacho de abogados laboralistas madrileño Sagardoy, donde defendió al Valencia CF en un caso tan mediático como fue la denuncia de David Albelda tras verse apartado del equipo (enero de 2008), y llevó los intereses de Paco Jémez, entre otros casos, pero siempre en el ámbito laboral y no deportivo. "A partir de ahí me picó el gusanillo" del deporte, cuenta el presidente del Botev Plovdiv.

Cerejido cursó un máster en asesoría jurídica laboral que le permitió entrar como responsable de organización y de recursos humanos de una central de Endesa en Tarragona. Pero no se sentía cómodo y lo acabó dejando. "Pedí una excedencia para estudiar un máster de administración de empresas (ADE) que hice entre Australia y Rusia. Estuve también en China, India, Estados Unidos… hasta que me quedé en Rusia. Creé mi propia empresa relacionada con el fútbol, de administración de logística para los Juegos de Invierno de Sochi 2014 y el Mundial de Rusia 2018. Entonces surgió la oferta de LaLiga para ser delegado suyo en Rusia y los Países Bálticos y, tras un largo proceso de selección de tres o cuatro meses, me cogieron. En julio de 2020 terminó mi etapa en LaLiga y me di un espacio de reflexión de dos o tres meses. Quise descansar, pero como no sé, me acabé decidiendo por la oferta del Botev", relata el máximo dirigente de los canarios.

Daniel Cerejido, junto a Alexander Mostovoi (i) y Diego Forlán (d) durante su etapa como delegado de LaLiga en Rusia.

Cerejido se fue de Moscú, una megaurbe de más de 17 millones de habitantes, a Plovdiv, una ciudad de poco más de medio millón que, según el gestor deportivo, es "un poco como Valladolid". Allí llegó este ponferradino con una muy buena base del ruso y eso le ha servido para ir aprendiendo búlgaro con mayor fluidez. Y es que se trata de dos idiomas con alfabeto cirílico y con bastantes similitudes, aunque muchas de las gestiones que tiene que hacer Daniel Cerejido son en inglés.

El país más pobre y corrupto de la UE

Bulgaria, que este domingo celebra la repetición de las elecciones legislativas tras las del pasado mes de abril, tiene el triste honor de ser el país más pobre y más corrupto de la Unión Europea (UE), de la que es miembro desde el 1 de enero de 2007. Las autoridades búlgaras se comprometieron a adoptar el euro cuando el país reúna las condiciones necesarias, pero de momento la moneda oficial sigue siendo el lev (1 lev = 0,51 euros). Esa pobreza y corrupción se notan por supuesto en el fútbol.

"La organización que hay en Bulgaria no tiene absolutamente nada que ver con la de las cinco grandes ligas: Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Incluso la Liga Premier de Rusia, que tampoco es nada del otro mundo, ya tiene un mejor nivel de organización que la de Bulgaria. Aquí no hay no una liga como tal, como en Inglaterra o España, donde están las federaciones nacionales y luego la Premier League y LaLiga. En Bulgaria es la federación la que organiza el campeonato: son dos o tres personas que organizan el cotarro aquí, así que a nivel organizativo están en pañales, algo así lo que sería en España hace 25 ó 30 años", cuenta Cerejido.

La liga de Bulgaria está en pañales a nivel organizativo, sería como en España hace 30 años

"La federación supuestamente es un organismo independiente porque la UEFA no permite injerencias del gobierno, pero siempre hay alguna influencia y sobre todo en un país pequeño como Bulgaria, que cuenta con poco más de 6 millones de habitantes. No hay ninguna relación a nivel formal, pero siempre hay injerencia del gobierno en todas las instituciones deportivas y no sólo en el fútbol", relata el dirigente español haciendo hincapié en el caso concreto de la Unión Búlgara de Fútbol (BFS, por sus siglas en búlgaro), donde Borislav Mijailov, actual presidente desde 2005 y que aspira a un quinto mandato, competirá con el exdelantero Dimitar Berbatov, leyenda del Manchester United, en las elecciones a la presidencia que la BFS celebrarán en las próximas semanas.

A nivel deportivo, Bulgaria sigue viviendo del pasado, del Mundial de Estados Unidos’94, cuando logró el cuarto puesto con jugadores como Iordan Letchkov, Krassimir Balakov, Ilian Kiryakov y, por supuesto, un Hristo Stoichkov que por aquel entonces ya era una estrella consagrada en el Barcelona. "Se vive todavía mucho de lo que pasó hace 27 años. Hubo un boom muy grande y no se ha evolucionado, todo se ha quedado parado", dice Cerejido. Hace 23 años que la selección de los leones no disputa un Mundial, aunque la última vez que lo hizo, en Francia’98, su participación fue para olvidar: tras empatar contra Paraguay (0-0) y perder frente a Nigeria (1-0), los búlgaros encajaron un sonrojante 6-1 ante España que no sirvió ni a unos ni a otros. Bulgaria acabó última de grupo y la España de Javier Clemente quedó eliminada al finalizar por detrás de nigerianos y paraguayos.

Stoichkov, "excepción de lo que es el búlgaro"

Después de aquel partido disputado en el Estadio Félix Bollaert de Lens (24 de junio de 1998), Stoichkov dejó unas imágenes para el recuerdo, riéndose de los jugadores españoles por no pasar a los octavos de final, pese al 6-1 encajado por su selección. Y Cerejido, que conoce bien al exjugador culé —actual comentarista en la cadena Univisión Deportes, donde su estilo frontal le ha ocasionado no pocas polémicas—, dice que "a Stoichkov le va la marcha. Siempre me dice lo antimadridista que es, que él se iba a cualquier equipo menos al Levski Sofía y al Real Madrid (...) Pero también es una persona que sabes que no te la va a dar. Desde el primer momento va a corazón abierto. Puede parecer que tiene mal carácter, pero tiene buen fondo. Él jamás ha buscado ningún tipo de interés y siempre me ha ayudado mucho", destaca.

A Stoichkov le va la marcha: puede parecer que tiene mal carácter, pero desde el primer momento va a corazón abierto

De hecho, Cerejido apunta que Hristo Stoichkov es "la excepción de lo que es el búlgaro". "Cuando llegas a Bulgaria y tú piensas en el búlgaro, el primero que se te viene a la cabeza es Hristo Stoichkov. Un tío con fuerza y con garra, pero nada más lejos de la realidad. El carácter del búlgaro es mucho más introvertido, más retraído. Una de las causas por las que Stoichkov tuvo éxito fue por tratarse del elemento diferencial: saltaba con todo y en el terreno de juego no tenía amigos. Aquí es todo lo contrario porque hay demasiado compadreo en el campo", percibe Daniel Cerejido.

El presidente español del Botev Plovdiv, siguiendo un partido del equipo en la liga de Bulgaria.

"El Lazarillo de Tormes se escribió en Bulgaria"

Lo que también detecta el presidente del Botev Plovdiv es la tremenda picaresca de los distintos actores del fútbol búlgaro a la hora de negociar los contratos. "El Lazarillo de Tormes lo escribieron aquí. Yo vengo de mercados complicados como el ruso. He estado en contacto con el ucraniano, pero aquí en Bulgaria se ve esa enorme picaresca. La gente sabe que no vengo de la calle, sino del fútbol, que he tenido relación con agentes. He colaborado con el Metalist Kharkov y con el Shakhtar Donetsk ucranianos, pero lo de Bulgaria lo supera. Aún así, el español es el español y eso me da mucha marca y una parte de respeto", destaca el dirigente berciano de los canarios.

"Aquí no es fácil entrar en una negociación, aunque siempre me ven como el extranjero y me ponen Bulgaria por delante. Que si en Bulgaria esto es así... pero de la puerta de mi despacho hacia dentro, no hay Bulgaria que valga. Como dicen los de Ikea, esto es ‘la república independiente de mi casa’. Tú puedes tener mucha experiencia en Bulgaria, pero los términos son entre tú y yo. Tienen una idiosincrasia especial. Es un mercado de calle, el Rastro del fútbol: que si compro, que si vendo, a ver si te saco un poco por aquí... Siempre te intentan colar en los contratos cosas que no has negociado con ellos. Al principio me colaban alguna, pero ya no", apunta Cerejido.

"Me dicen muchas veces: ‘Dani, te comunico que vamos a por tal jugador’. Te llaman diez minutos antes o incluso cuando ya han cerrado el contrato. En cantera tenemos 150 ó160 jugadores y es prácticamente imposible de controlarlos a todos. Les das a los chavales 800-1.000 euros, que no está nada mal para ser Bulgaria, porque la cantera es uno de los activos más importantes que tenemos aquí".

Aquí siempre te intentan colar cosas que no has negociado con ellos... ‘que si en Bulgaria es así’. Es el Rastro del fútbol

Esa falta de profesionalización del fútbol búlgaro se refleja por supuesto en los jugadores, y más aún teniendo en cuenta que Bulgaria es un país donde "todo el mundo fuma, si no es tabaco es el cigarrillo electrónico", lo que le ha costado algún que otro toque de atención a algún futbolista del Botev. "Plovdiv es una ciudad pequeña y aquí es imposible controlarlos porque tampoco tenemos un control de la prensa tan exhaustivo como puede haber en Madrid o Barcelona. Lo que sí hacemos es aconsejar a nuestros futbolistas no sólo con el tabaco, sino con el alcohol o a nivel nutricional", afirma un Daniel Cerejido que también destaca "la suerte" de poder contar con un entrenador, el sueco-bosnio Valentic Azrudin, que "es muy estricto con este tipo de cosas".

Daniel Cerejido junto al entrenador del Botev Plovdic, Valentic Azrudin.

Fuga de talentos

Cerejido también destaca el gran nivel que tiene el fútbol búlgaro —"uno de los mejores de Europa del Este, si no el mejor", dice—, aunque la fuga de talentos es descomunal: los jugadores acaban emigrando a una edad muy temprana gracias a las oportunidades que encuentran en otros países.

"El Botev Plovdiv es el segundo equipo con mejores infraestructuras en Bulgaria después del Ludogorets Razgrad, que es un equipo surgido de una ciudad en las montañas, pero eso no es extrapolable al resto de los equipos, donde las infraestructuras son mucho peores. Aquí tenemos una base para la academia gigante, con seis campos de fútbol y uno pequeño, pero no ocurre lo mismo en el resto de clubes. No hay un crecimiento regular de academia y es muy difícil que salgan los jugadores que salían hace unos años. Y los que salen buenos, tienden a marcharse cuando tienen 14, 15 ó 16 años. Nosotros, por ejemplo, perdimos este año a un jugador que se fue el Parma, otro se fue al Inter Milán el añado pasado, otro al Heerenven holandés... cuando destacan, en vez de quedarse, se van", relata el presidente del Botev.

Los ultras

Capítulo aparte merece la relación de Daniel Cerejido con los ultras del Botev Plovdiv en particular, que según cuenta el dirigente tratan de controlar el club y de imponer sus deseos "de una manera muy búlgara", y de los aficionados más radicales en general. "La relación de los ultras del Lokomotiv Plovdiv con los del Botev Plovdiv es extremadamente violenta, pero lógicamente no han ido a los estadios durante estos meses por el tema del coronavirus. A los del Botev los convoco una vez al mes para tratar diversos temas del club y nuestra relación es cordial y fluida. No hay violencia en el día a día como tal, pero es una presión constante a la hora de tomar decisiones del entrenador, de los jugadores, de la dirección…. ellos intentan presionar en la gestión y el ambiente muchas veces es una situación de presión, de que pueden controlar la situación si ellos quieren", asegura.

No hay violencia con los ultras, pero sí una presión constante a la hora de tomar decisiones

"Aquí no hay protección en el palco, como puede haber en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, porque tengo a las personas a un metro de mí y si te quieren decir algo a la cara, te lo dicen sin ningún problema. No hay verdadera sensación de peligro, pero el ambiente muchas veces es tenso (...) Hay equipos que ni siquiera tienen aficionados. Como por ejemplo el Ludogorets, un equipo artificial creado en la montaña. De hecho, el último partido que jugó aquí contra nosotros vino con sólo 15 aficionados de Razgrad, que es una ciudad muy pequeña de apenas 35.000 habitantes. En cambio, equipos como el CSKA o el Levski sí tienen una base de aficionados importante, con mucha historia, mucha potencia y que fácilmente puede manejar el club de la manera que ellos decidan", añade.

El tema de los ultras es "un problema difícil de solucionar" porque, a diferencia de lo que en España hicieron Florentino Pérez y Joan Laporta con los Ultras Sur y los Boixos Nois en el Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente, "en Bulgaria no existe la infraestructura para que el Gobierno decrete determinadas medidas de seguridad. Tampoco hay potencial económico, así que estamos a la expectativa de ver qué puede pasar e intentamos mantener las mejores relaciones con los aficionados para que no haya ningún tipo de problema". "Todo va en función de los resultados deportivos. Si el equipo gana 5-0 eres un dios, si pierdes 5-0 la has cagado tú... aunque eso pasa en todos lados", añade.

Lo que, según el presidente del club de los canarios, tampoco pueden controlar ni los clubes ni las autoridades es la introducción de objetos peligrosos en los campos de fútbol, como por ejemplo las bengalas. "Aquí las bengalas están completamente prohibidas, pero entran igualmente en los campos. Ellos entran y encienden las bengalas, pero es imposible controlarlo porque no tengo ni las medidas de seguridad suficientes ni el presupuesto suficiente. Luego la federación lo que hace es multar al club. Aquí tenemos una especie de construcción en forma de jaula para evitar que lancen objetos al campo. No lo había visto antes, pero es algo muy habitual en los estadios de los países balcánicos", relata el presidente del Botev, un club que mantiene una enconada enemistad con el Lokomotiv Plovdiv, el otro gran club de la ciudad, mientras que en el otro extremo tiene magníficas relaciones con un equipo hermanado como es el Aris Salónica griego. "De hecho, cada vez que vamos a Grecia en pretemporada, siempre jugamos con el Aris. Son dos ciudades que están cerca, a unas cuatro o cinco horas en coche, y tenemos muy buena relación con ellos", explica.

"Al nivel de Huesca o Valladolid"

Volviendo al nivel del fútbol búlgaro, Daniel Cerejido destaca la "gran diferencia entre el Ludogorets y el resto de los equipos". "Ellos tienen muchos jugadores brasileños y los salarios más altos. Los mejores futbolistas búlgaros quieren ir allí. Es un equipo que siempre está en Champions y en España podría competir por entrar en Europa, estaría después de un Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla…", apunta el gerente ponferradino para destacar que "luego el nivel cae", con equipos como el Lokomotiv Plovdiv, CSKA o Levski Sofía tras el Ludogorets. Y destaca el mérito del Lokomotiv Plovdiv, que acabó segundo en liga después de que los jugadores estuvieran "cuatro meses sin cobrar". "Nosotros", dice Cerejido, "estaríamos a un nivel de Segunda División, como Huesca, Valladolid…".

Hay una gran diferencia entre el Ludogorets y el resto de equipos

Esa diferencia deportiva también se nota en los salarios porque, mientras en el Ludogorets hay jugadores que perciben 1,5 millones de euros netos por temporada, en el resto de equipos los sueldos son de 1.000 ó 1.500 euros mensuales. "En el Botev tenemos todo el rango. Nuestro jugador estrella percibe 180.000 euros anuales, que es un nivel alto para Bulgaria. Luego hay jugadores de la cantera que pueden cobrar 3.000 ó 4.000 euros mensuales. En Bulgaria tenemos un convenio colectivo que dice que un jugador profesional tiene que cobrar un mínimo de 1.500 leva al mes (750 euros) y un amateur para Segunda, 800 leva (400 euros). Por arriba no hay límite", cuenta el presidente del Botev Plovdiv.

Por este equipo con tanta solera del fútbol búlgaro han pasado jugadores y entrenadores de todas las nacionalidades: los brasileños Marquinhos y Jonathan Pereira —éste ya terminó contrato—, más dos suecos, un ghanés, un macedonio… y hace ocho temporadas uno de los extranjeros que jugó en el Botev fue el español Rubén Palazuelo. En el capítulo de entrenadores, hace siete años fue Luboslav Penev quien se sentó en el banquillo del Botev Plovdiv, aunque el exjugador de Valencia y Atlético de Madrid, entre otros equipos, sólo duró un mes en el cargo por diferencias con los antiguos rectores del club. "Hablo con él (Penev) de vez en cuando, aunque su español no es tan bueno como el de Stoichkov", cuenta Cerejido.

Las extravagancias de los jugadores

Una de las tareas del presidente español del Botev es tratar de satisfacer los deseos de sus futbolistas, por muy extravagantes que sean. Es el caso de Marquinhos, cedido por el Atlético Mineiro, que "viene de una liga top como la brasileña, tiene su propia línea de ropa y gente que le lleva las redes sociales. Es un jugador hecho en el campo pero también con sus caprichos".

Marquinhos, en su presentación con el Botev Plovdiv.

Así, Cerejido relata que su jugador estrella "estaba triste porque no podía traer a su cachorrito desde Brasil. ¿Cachorrito? ¡Si lo vieras! Es un perrazo que tiene seis meses. Pero traer al perro desde Brasil es muy complicado. El animal vive en la selva, en el Amazonas, con lo cual hay que llevarlo de ahí a Río de Janeiro, luego a Sao Paulo, a Fráncfort, a Estambul, a Sofia y finalmente a Plovdiv. Le dije: ‘Cuando quieras traer al perro, el pobre va llegar cadáver’. Parece que está entrando en razón y se está dando cuenta de que es mejor no traerlo. Tienen este tipo de cosas, aunque tampoco son demasiado extravagantes en general, más que nada porque la situación económica tampoco lo permite", cuenta.

"Asocian el fútbol con corrupción y amaño de partidos"

Y es que, lejos de mejorar, las penurias económicas en Bulgaria, un país que apenas recibe ayudas de la UE, parecen cada vez mayores, más aún en tiempos de pandemia. Y el fútbol no es ajeno a la crisis. "El fútbol necesita una reestructuración fuerte en Bulgaria a todos los niveles. El presidente de la federación (Borislav Mijailov) lleva 16 años al frente. Igual no hay que cambiar la persona, pero sí introducir mejoras", dice Cerejido. "No hay dinero para invertir en el fútbol. Los sponsors tampoco ayudan mucho porque las marcas asocian el fútbol a la corrupción y al amaño de partidos, a cosas turbias en las que no quieren estar envueltos. Le dices a Coca Cola que si quiere patrocinar un equipo de la liga búlgara y te dicen rápidamente que no", añade.

Le dices a Coca Cola que si quiere patrocinar un equipo de la liga búlgara y te dicen rápidamente que no

El presidente del Botev Plovdiv recuerda la cercanía de las elecciones en la Unión Búlgara de Fútbol, con Mijailov y Dimitar Berbatov disputándose la presidencia. "Se necesita cierta profesionalización en el fútbol. Hay que crear una liga al estilo de la Premier League en cuanto a nivel organizativo, obviamente ya no hablo de ingresos. Poner a todos los equipos profesionales juntos para mejorar el producto. Una vez que mejoras el producto, mejoras los ingresos en sponsors y en derechos televisivos", dice.

Una liga propia al margen de la federación

Ése es uno de los objetivos que se propuso Daniel Cerejido cuando llegó a la presidencia del Botev el pasado mes de enero, "hablar con los demás presidentes de clubes y mejorar el producto, aunque también soy consciente de que tenemos que esperar que pasen las elecciones de la federación para hablar con la gente y explicárselo. Con gente que lleva tanto tiempo al frente de un club o de una federación, no es fácil explicarles que algo nuevo va a ayudar a mejorar los ingresos, pero al menos hay que intentarlo. Hay algún presidente joven, gente instruida que ha ido a la universidad, pero tienen ese miedo y ese rechazo a que otros presidentes de clubes con poder no vayan a aceptarlo. Hay reticencia y miedo al cambio, sobre todo por temor a que puedan perjudicar a sus equipos", dice.

Bulgaria y el fútbol búlgaro se han convertido en una gran escuela para el joven gestor berciano, que después de su periplo por países como Estados Unidos, Australia o Rusia, ha aprendido "más aquí en los últimos seis meses que en diez años en otros trabajos. Todo lo que se aprende aquí en el día a día a todos los niveles, en gestión, relaciones políticas y humanas… me veo como gestor deportivo hace seis meses y no tengo nada que ver".

¿Volver a España?

De esta forma, el presidente del Botev se ve "preparado ahora para cualquier mercado chusco", como él mismo dice. "El problema es cuando te vayas a cualquier mercado más estructurado. Ahora soy mucho más flexible. Haría cosas que son inaceptables en un mercado como por ejemplo el alemán. Y no hablo de cosas ilegales, sino en cuanto al trato, en la manera de gestionar… si me voy a Estados Unidos me dicen que vengo de la selva. Así que estoy buscando ese término medio, como por ejemplo España o Italia", asegura un Daniel Cerejido que tiene a su novia y su hija viviendo en Moscú, además de haberse acostumbrado a vivir tanto tiempo alejado de su gente.

"Mi novia y hija están en Moscú y mi familia en España. Mis padres en Madrid, mis abuelos en Ponferrada... Siempre he estado fuera, pero por otra parte piensas que la vida va pasando y que no estás cerca de tu gente. Tienes ese regustillo, pero también es un tema de desarrollo profesional, es cuestión de prioridades. Son sitios que no sientes como tu casa, pero sabes que son estancias temporales. Ya ni en España me siento como en casa, me adapto fácil a los sitios", destaca.

¿Volver a España? Quizá dentro de ocho o diez años para dedicarme al negocio del vino

¿Volver a España? De momento Cerejido no lo contempla. Al menos a corto plazo. "Quizá dentro de cuatro o cinco años. Lo que sí me gustaría es probar en una liga a nivel de gestión de clubes, a una liga en desarrollo con un potencial económico fuerte, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Por qué no en la NBA? De hecho, mi deporte favorito es el baloncesto. También me llama la atención el negocio del vino. Dentro de unos ocho o diez años podría volver a España y dedicarme al vino", cuenta.

Daniel Cerejido lleva varios años vinculado al negocio del fútbol.

La vida y el coronavirus en Bulgaria

Daniel Cerejido sufrió el covid a las pocas semanas de llegar a Bulgaria. "A nivel de restricciones en los estadios, cuando yo llegué la prohibición era al cien por cien. Luego se permitió un 20 por ciento del aforo y ahora el 50%. La temporada comienza el 23 de julio y podremos meter en el campo al 50% de los aficionados, aunque esto puede cambiar en cualquier momento", destaca. "Y a nivel de vacunación", añade, "el Botev ha tenido todas las facilidades por parte de las autoridades y hemos vacunado a más de 60 personas empleados hace un par de meses".

"Aquí tenemos las mismas medidas de seguridad que en el resto de países: mascarilla, distancia social, lavarse las manos… Pero es muy difícil hacerlas cumplir en Bulgaria porque no se ve el mismo nivel de cumplimiento y compromiso que por ejemplo en Madrid. Aquí nadie lleva mascarilla, ni siquiera en interiores. El tío raro es el que lleva la mascarilla y no al revés", apunta.

Asimismo, el gestor deportivo español destaca la alta inmunidad de rebaño en Bulgaria porque "al tener una población baja, es más fácil. Además, la Unión Europea ha presionado mucho para que haya una vacunación rápida en Bulgaria, que tiene bastantes vínculos con Rusia y extraoficialmente la vacuna rusa (Sputnik) ha funcionado muy bien aquí. Extraoficialmente, claro", apunta un Daniel Cerejido que pasa gran parte de su vida en la base del Botev Plovdiv.

Aquí ya empieza a conocerme todo el mundo; en Moscú nadie, ni siquiera mi novia

"Vivo en un recinto cerrado con seguridad en la entrada. Cuando salgo a la calle, llevo a alguien conmigo porque mi presencia pública es cada vez mayor, ahora que todo el mundo empieza a conocer. En Moscú no me conocía nadie, ni mi novia", bromea, "pero aquí sí al ser una ciudad pequeña. Siempre llevo a algún agente local o una persona de seguridad porque igual me meto en un barrio con mas aficionados del Lokomotiv y puedo buscarme un lío".

En cualquier caso, "no soy una persona que esté fuera", asegura Cerejido. "Aquí tengo 18 horas de trabajo cada día. En la base tengo el restaurante, el gimnasio… soy bastante autosuficiente como para hacer vida fuera", apuntó en la entrevista a Libertad Digital, asegurando que "cuando quiero liberarme del trabajo, me cojo un avión y me voy a Moscú a ver a mi novia y mi hija o a Madrid a ver a mis padres".