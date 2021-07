Mourinho: "Lo que para mí es un desastre, para otros es algo fantástico"

José Mourinho ha sido presentado este jueves al mediodía como nuevo entrenador de la Roma, en un acto celebrado en una terraza en el Ayuntamiento de la ciudad ante unos 70 medios de comunicación y transmitido en directo en más de cincuenta países.

No será la primera aventura de Mou en Italia, pues ya dirigió al Inter de Milán durante dos temporadas, logrando un triplete histórico en 2010 (Liga, Copa y Champions). Ahora en la capital italiana intentará volver a ganar la Serie A.

El técnico luso, que fue despedido por el Tottenham el pasado mes de abril, promete trabajo y asegura ser "mejor entrenador" que cuando dejó Italia hace once años. "No he venido de vacaciones", ha afirmado Mou durante su multitudinaria presentación como entrenador de la Roma.

A Mourinho le preguntaban si está obsesionado con ganar, y el técnico de Setúbal, de 58 años, respondía: "La obsesión es de otros. Soy víctima de lo que hice. Por ejemplo, en el Manchester United gané tres títulos y fue un desastre. En el Tottenham jugué una final de Copa que ellos no me dejaron jugar y fue un desastre. Lo que para mí es un desastre, para otros es algo fantástico".

"No estoy aquí por la ciudad, no vengo de vacaciones. Así que... empezamos a entrenar a las 16:00 horas", respondió al ser preguntado por qué eligió la Roma. "El club no quiere éxitos hoy y problemas mañana, sino un proyecto sostenible para el futuro y hará todo lo posible para hacerlo con pasión. Esta es la razón principal por la que estoy aquí. Ahora toca trabajar", aseguraba un Mourinho que ya ha empezado a tomar decisiones que pueden traer cola.



Y es que el luso, en su lista de convocados para el comienzo de la pretemporada, ha dejado fuera a jugadores como Justin Kluivert, Federico Fazio, Steven Nzonzi, Davide Santon y el español Pedro Rodríguez.